“Palito Ortega para Pibes” entra al universo digital

Palito Ortega acaba de renovar contrato con su compañía discográfica Sony Music, reafirmando su confianza al sello con el cual grabó su música desde principios de los 60.

Además, se agregó una nueva función en el Teatro Ópera, el viernes 10 de octubre y en el marco del Mes de las Infancias se efectuó el relanzamiento de Palito Ortega para Pibes.

A pedido del público, ¡nueva función en el Teatro Ópera el 10 de octubre!

Todos los clásicos de Palito Ortega, en una nueva noche con su público en la calle Corrientes.



🎟️ Entradas por Ticketek

🔗 https://t.co/3CZNoxCfzv pic.twitter.com/HtLSfnB7ro — Palito Ortega (@RamonOrtegaOK) August 6, 2025

En este 2025 se cumplen 60 años de un hito que marcó a generaciones: el lanzamiento de un EP que quedó grabado a fuego en las infancias de aquellos tiempos… y que sigue resonando hoy.

Editado en 1965, el disco reúne cuatro canciones interpretadas por Palito Ortega, acompañado por Oscar Toscano y su Orquesta, que pasaron a formar parte del cancionero esencial de la música infantil argentina.

Con la excepción de “Señor Apache” —única pieza del álbum no compuesta por Ortega— el EP incluye “Lunita Triste”, una de sus joyas, así como “La Ranita Perdida” y la inolvidable “Canción del Jacarandá”, ambas creadas junto a la inmensa María Elena Walsh.

Este último tema, en especial, trascendió generaciones y géneros, convirtiéndose en una canción emblemática que sigue conmoviendo públicos de todas las edades.

Hoy, por primera vez, este EP entra en el universo digital: disponible en plataformas para que nuevas infancias puedan descubrirlo… y las anteriores reencontrarlo.

¡En el mes de las infancias se viene un relanzamiento especial en la carrera de Palito Ortega!

60 años después de su lanzamiento original, en 1965, llega a plataformas el disco PARA PIBES, que reune 4 grandes clásicos de la música infantil argentina.



➡️ https://t.co/Hh2yKR0arF pic.twitter.com/mCjrVJa9NO — Palito Ortega (@RamonOrtegaOK) August 8, 2025

“Entre la gente querida que he conocido en mi carrera, está la señora María Elena Walsh, con la cual tuve la suerte de escribir algunas canciones. Varias canciones para los niños. Grabé en ese entonces algunas de ellas y ahora se están reeditando; y va a ser un placer estar con ustedes a través de estas canciones, escritas especialmente para los pibes, como decía María Elena, para los pibes argentinos”, resumió Palito.