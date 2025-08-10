La última y nos vamos: El CONICET se despide del streaming en Mar del Plata

El streaming científico que atrapó a miles llega a su final. Este domingo 10 de agosto, el CONICET hará la última inmersión en vivo de la campaña “Underwater Oases of Mar del Plata Canyon: Talud Continental IV”, desde casi 4.000 metros de profundidad. El plan es cerrar con todo: despedirse a lo grande y, de paso, romper un récord de audiencia.

Desde la cuenta oficial del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) invitaron a prenderse: “Es nuestra última gran inmersión. No solo queremos romper el récord de espectadores, queremos llegar a los 100.000. ¡Los esperamos!”. El mensaje corrió rápido y volvió a poner el streaming en boca de todos, como ya pasó en reuniones familiares, bares, grupos de amigos y hasta en medio de recitales.

La expedición arrancó el 23 de julio y es fruto del trabajo en conjunto entre el CONICET y el Schmidt Ocean Institute. A bordo del buque de investigación RV Falkor (too), un equipo interdisciplinario recorre una de las zonas más ricas y menos exploradas del Atlántico sur: el Cañón de Mar del Plata. Ahí, a 3.900 metros de profundidad, el vehículo operado remotamente ROV SuBastian captura imágenes en ultra alta definición y toma muestras con mínimo impacto ambiental. Entre los descubrimientos hubo corales de aguas frías y especies que podrían ser nuevas para la ciencia.

El lugar es clave para la biodiversidad, porque ahí se encuentran la corriente cálida de Brasil y la fría de Malvinas, generando un ecosistema único. En esta campaña, los científicos estudiaron biodiversidad bentónica, reproducción y distribución de especies, basura marina, microplásticos, ADN ambiental y dinámica de sedimentos. Toda la info se va a subir a bases de datos abiertas y también se usará en investigaciones y materiales educativos.

La última transmisión empezó a la 1 de la madrugada y sigue hasta las 16. Como siempre, se puede ver en vivo por el canal oficial de YouTube de Schmidt Ocean, donde quedará guardada para mirarla cuando quieras. Un cierre ideal para una experiencia que llevó la ciencia desde el fondo del mar hasta el sillón de casa.