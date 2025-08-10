Kicillof le pegó a Milei y Adorni por difundir un video trucho para atacarlo

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió este lunes con los tapones de punta contra Javier Milei y su vocero, Manuel Adorni, después de que ambos compartieran en redes un video que, según denunció, estaba editado para dejarlo mal parado.

Todo arrancó con un posteo del conductor Horacio Cabak, que subió un recorte de una entrevista que Kicillof dio a Noelia Grigera y Gabriel Sued en el programa Cómo la ves de Futurock. En ese fragmento, se lo escucha decir “no tengo ninguna propuesta”, pero la frase en realidad respondía a si ya había decidido a qué candidato del peronismo iba a apoyar, y no a la gestión, como quisieron instalar desde el espacio libertario.

Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad.… https://t.co/5LjOHAWcRx — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 10, 2025

Kicillof no se guardó nada: “Inauguraron su campaña, lo único que inauguraron en casi dos años, yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad”, disparó en un posteo.

También apuntó que “las mentiras de Milei y su inteligencia artificial no tapan la realidad” y prometió que el próximo 7 de septiembre, día de las elecciones legislativas en la Provincia, “les van a contestar en las urnas”.

Gabriel Sued, uno de los periodistas que hizo la entrevista, subió el video completo y acusó de “fake” al contenido difundido por Adorni. El cruce se suma a otros choques entre la Casa Rosada y la Gobernación, en una previa electoral que pinta cada vez más picante.