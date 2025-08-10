Mitos, verdades y cuidados para tu celu ¿Lo usás cargando?

¿Sos de los que usan el celu mientras está enchufado? Aunque parezca inofensivo, hacerlo seguido puede desgastar la batería mucho más rápido y, en algunos casos, ponerte en riesgo sin que te des cuenta.

Desde Samsung cuentan que, si lo usás para cosas pesadas, tipo jugar, mirar pelis o hacer videollamadas, mientras carga, el teléfono se calienta de más. Eso no solo alarga el tiempo que tarda en llegar al 100%, sino que también afecta a otros componentes internos que no la pasan nada bien con el calor.

“El calor es el peor enemigo de las baterías”, dice Andrés Bursztyn, vicedecano de la UTN Buenos Aires. Explica que, aunque las baterías actuales son más resistentes, cuando las combinás con la carga y el uso intenso, la temperatura interna se dispara por encima de lo recomendado. El resultado: la batería se degrada antes y pierde capacidad.

Cuando el calor supera los 40 °C, pueden formarse depósitos de litio adentro de la batería, lo que hace que dure menos con cada carga. Según el especialista, en un año podrías perder hasta un 25% de su rendimiento.

Y ojo, no es solo por la batería: usarlo enchufado también aumenta el riesgo de fallas eléctricas, sobre todo en lugares húmedos o con mucha temperatura, como la cocina o el baño. Si no queda otra que usarlo, lo ideal es hacerlo para cosas básicas y sin tenerlo pegado a la mano todo el tiempo.

Algunos tips para que el celu te dure más:

Activar la carga optimizada (en Android) o inteligente (en iPhone).

Mantener la batería entre el 20% y el 80%.

Usar siempre cargadores originales.

Conectar primero el cargador al enchufe y después al celu.

Evitar fundas cerradas o apoyar el teléfono en lugares que acumulen calor.

En resumen: desenchufarlo para usarlo a full no es paranoia, es sentido común si querés que el celu te acompañe más tiempo y sin sustos.