domingo 10 de agosto de 2025 - Edición Nº4159

Deportes | 10 ago 2025

Jornada histórica

El ciclismo argentino sumó cuatro medallas en un día en los Juegos de Asunción 2025

Las ciclistas Julieta Benedetti Venturella, Delfina Dibella Latorre y Lucía Miralles, junto a Nicolás Reynoso, protagonizaron un día inolvidable al quedarse con podios en ruta y mountain bike.

TAGS: CICLISMO, DEPORTE, PANAMERICANOS

El ciclismo argentino vivió un momento para el recuerdo en los Juegos de Asunción 2025, con una cosecha de cuatro medallas en una sola jornada. La delegación nacional brilló tanto en ruta como en mountain bike, consolidando su presencia en el medallero y demostrando el gran nivel de sus representantes.

En la prueba de ciclismo de ruta, modalidad contrarreloj individual, Julieta Benedetti Venturella se colgó la medalla de plata, mientras que Delfina Dibella Latorre logró el bronce, en una competencia marcada por la paridad y el esfuerzo extremo bajo el intenso calor paraguayo. Ambas ciclistas dejaron en claro que Argentina tiene presente y futuro en la disciplina.

La alegría continuó en el ciclismo de montaña. En la categoría Cross-Country, Lucía Miralles alcanzó el segundo puesto y se quedó con la plateada, luego de una carrera exigente en un circuito técnico que puso a prueba la resistencia de cada competidor. En la misma modalidad, Nicolás Reynoso repitió el resultado, dándole a la delegación la cuarta presea del día y confirmando que la jornada quedará marcada en la historia del deporte nacional.

La actuación del equipo de ciclismo en Asunción se perfila como uno de los momentos más destacados de la participación nacional en estos Juegos.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias