El ciclismo argentino sumó cuatro medallas en un día en los Juegos de Asunción 2025

El ciclismo argentino vivió un momento para el recuerdo en los Juegos de Asunción 2025, con una cosecha de cuatro medallas en una sola jornada. La delegación nacional brilló tanto en ruta como en mountain bike, consolidando su presencia en el medallero y demostrando el gran nivel de sus representantes.

En la prueba de ciclismo de ruta, modalidad contrarreloj individual, Julieta Benedetti Venturella se colgó la medalla de plata, mientras que Delfina Dibella Latorre logró el bronce, en una competencia marcada por la paridad y el esfuerzo extremo bajo el intenso calor paraguayo. Ambas ciclistas dejaron en claro que Argentina tiene presente y futuro en la disciplina.

🥈🥉🇦🇷 ¡PRIMERAS MEDALLAS PARA ARGENTINA!



Delfina Dibella (medalla de Bronce) y Julieta Benedetti (medalla de Plata) quedaron en el podio en ciclismo en ruta y consiguieron las primeras preseas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. ¡FELICIDADES! 👏 pic.twitter.com/JpfGOQmTIw — TyC Sports (@TyCSports) August 10, 2025

La alegría continuó en el ciclismo de montaña. En la categoría Cross-Country, Lucía Miralles alcanzó el segundo puesto y se quedó con la plateada, luego de una carrera exigente en un circuito técnico que puso a prueba la resistencia de cada competidor. En la misma modalidad, Nicolás Reynoso repitió el resultado, dándole a la delegación la cuarta presea del día y confirmando que la jornada quedará marcada en la historia del deporte nacional.

La actuación del equipo de ciclismo en Asunción se perfila como uno de los momentos más destacados de la participación nacional en estos Juegos.