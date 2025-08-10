La Plata: Se quedó dormido al volante con su hija a bordo

Un accidente de tránsito causó gran revuelo este domingo cerca de las 13 en la intersección de calles 12 y 62, en pleno centro de La Plata. Un Fiat Cronos que circulaba por la zona perdió el control y volcó luego de chocar contra un Chevrolet Corsa que estaba estacionado y sin ocupantes.

Según confirmaron fuentes policiales, el conductor del vehículo viajaba acompañado por su hija de seis años y reconoció que se quedó dormido al volante, lo que desencadenó la colisión y el posterior vuelco sobre la calzada.

El SAME asistió rápidamente, quienes no presentaron lesiones y pudieron continuar sin necesidad de traslado a un centro médico.

Efectivos de la División Motorizada de la Policía Local controlaron la escena y verificaron que solo hubo daños materiales en ambos vehículos. No se iniciaron procedimientos judiciales debido a que no hubo heridos.

El incidente generó demoras temporales en el tránsito, que se fueron resolviendo a medida que retiraban los autos.