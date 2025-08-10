Juan Darthés pidió la nulidad de su condena por abuso sexual contra Thelma Fardin en Brasil

Juan Darthés, condenado en Brasil a seis años de prisión en régimen semiabierto por abuso sexual con acceso carnal contra Thelma Fardin, solicitó que se declare nulo el juicio en su contra.

La defensa del actor, de 60 años, argumenta que no hay pruebas contundentes de amenazas o violencia durante los hechos denunciados. Además, pidieron que se reconozca el carácter atípico de la conducta imputada.

Según confirmó la abogada de Fardin, los letrados de Darthés presentaron un recurso especial y extraordinario ante las cortes superiores de Brasilia, aunque todavía no fue admitido.

Los defensores del actor alegan que se violaron normas procesales, como el artículo 214 del Código Penal brasileño y el artículo 386, inciso tres, del Código de Procedimiento Penal, por lo que reclaman la nulidad de la sentencia.

También sostienen que la Justicia brasileña aplicó un estándar probatorio ilegítimo, incumpliendo el artículo 386, inciso siete, del Código de Procedimiento Penal. Por eso, solicitaron que se anulen todas las decisiones tomadas por el Tribunal Federal, al considerarlo “incompetente” para tramitar y juzgar el caso.

El caso comenzó en diciembre de 2018, cuando Thelma Fardin denunció a Darthés por abuso sexual ocurrido en Nicaragua durante una gira de la serie “Patito Feo”, cuando ella tenía 16 años y él 45.

La condena fue confirmada en 2024 por un Tribunal de Segunda Instancia, luego de que en primera instancia Darthés fuera absuelto por falta de pruebas. El régimen semiabierto permite que el actor salga a trabajar durante el día y regrese al penal a dormir.

Por último, en la presentación también se señala que Brasil y Nicaragua no tienen un tratado de cooperación internacional para extradiciones, lo que complica la situación legal de Darthés.