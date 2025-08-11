Megaoperativo de alcoholemia en Autopista del Oeste

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, encabezó en la estación Ituzaingó de la Autopista del Oeste un megaoperativo de control de alcoholemia y documentación vehicular, en el marco de la Ley de Alcohol Cero al volante.

En total, se detectaron 75 alcoholemias positivas y se verificó que la documentación de conductores y rodados cumpliera con la Ley de Tránsito bonaerense Nº 13.927. El caso más grave fue el de un automovilista con 2.42 gramos de alcohol por litro de sangre.

⚠️ 2.42 g/L de alcohol en sangre ⚠️



Así estaba uno de los conductores que frenamos en el Peaje #Ituzaingó.



No sabemos cómo se mantenía en pie, pero sí sabemos que no siguió manejando.



En #ProvinciaBA no miramos para otro lado porque controlar es salvar vidas 💙🤝🏼 pic.twitter.com/3Vg8VGzLhq — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) August 10, 2025

“La seguridad vial es una responsabilidad que nos encomendó el gobernador Axel Kicillof. Controlamos rutas y autopistas de toda la Provincia con el objetivo de salvar vidas”, enfatizó Marinucci.

Para los vehículos retirados de circulación, y que no pudieron ser trasladados por conductores alternativos, el Ministerio coordinó con la Municipalidad de Ituzaingó su remisión al taller de secuestro local.

El operativo contó con el acompañamiento de Estrellas Amarillas de La Matanza y la Unión de Familiares de Víctimas (UFAVIC) de Hurlingham, a quienes Marinucci agradeció “porque necesitamos generar conciencia para que quien beba no maneje y quien maneje no beba”.

La Autopista del Oeste, por donde circulan 350 mil vehículos diarios y que conecta a siete distritos bonaerenses, es uno de los corredores viales más importantes de la Provincia. Además de Ituzaingó, se realizaron controles simultáneos en la Autopista Buenos Aires–La Plata, Tres Arroyos, Tandil, Mar del Plata, San Clemente, entre otros puntos estratégicos.

Previniendo Siniestros ‼️



Esta madrugada, desde el Ministerio de Transporte, realizamos un operativo de control y prevención en el peaje de Ituzaingó, reafirmando nuestro compromiso con la política de Alcohol Cero al volante en la Provincia de Buenos Aires.



En total, efectuamos… pic.twitter.com/2N4Y3EvsL8 — Martín Marinucci (@MartinMarinucci) August 10, 2025

Participaron también Eduardo Feijoo, subsecretario de Seguridad Vial del Ministerio; y los directores provinciales Jorge Orzali y Rige.



