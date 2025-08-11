lunes 11 de agosto de 2025 - Edición Nº4160

Municipios | 11 ago 2025

Este domingo

Multitudinario festejo en La Plata para anticiparse al Día del Niño

Con el sol como aliado, los más pequeños disfrutaron de una tarde repleta de propuestas culturales organizada por la Municipalidad. El intendente Alak participó de la colorida celebración.

Canticuénticos.
TAGS: DIA DEL NIñO, CANTICUENTICOS, LOS CAZURROS

La Plaza Moreno se convirtió este domingo en el epicentro de los festejos por el Día del Niño, en una jornada colmada de niños y niñas que se acercaron junto a sus familias a disfrutar de una tarde con espectáculos infantiles, música, juegos y circo

La propuesta ‘Infancias en La Capital’ fue impulsada por la Municipalidad de La Plata y contó con la participación del intendente Julio Alak, quien estuvo presente compartiendo la variada programación junto a los vecinos.

“Me alegra haber participado en el festejo por el Día del Niño en Plaza Moreno, donde los más pequeños vivieron una tarde llena de actividades culturales y divertidas. Esta propuesta es un ejemplo de cómo podemos trabajar para que nuestros espacios públicos sean lugares de encuentro y disfrute para todos los vecinos”, valoró el jefe comunal.

La iniciativa incluyó la puesta en escena de Los Cazurros, quienes brindaron un show de teatro, música y humor. También estuvo presente la Cirquesta con su clásica intervención de títeres y circo, y sobre el final llegó la música infantil con los Canticuénticos.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias