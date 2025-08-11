Multitudinario festejo en La Plata para anticiparse al Día del Niño

La Plaza Moreno se convirtió este domingo en el epicentro de los festejos por el Día del Niño, en una jornada colmada de niños y niñas que se acercaron junto a sus familias a disfrutar de una tarde con espectáculos infantiles, música, juegos y circo.

Qué felicidad enorme el haber sido parte del festejo de las infancias en La Plata!! Mas de 10 mil personas compartiendo una tarde maravillosa! Tanta emoción y alegría sobrevolando la Plaza Moreno!

Gracias a la @LaPlataMLP por creer en la cultura y ponerla al alcance de la gente. pic.twitter.com/qiq2C7KM7y — Canticuénticos (@Canticuenticos) August 10, 2025

La propuesta ‘Infancias en La Capital’ fue impulsada por la Municipalidad de La Plata y contó con la participación del intendente Julio Alak, quien estuvo presente compartiendo la variada programación junto a los vecinos.

“Me alegra haber participado en el festejo por el Día del Niño en Plaza Moreno, donde los más pequeños vivieron una tarde llena de actividades culturales y divertidas. Esta propuesta es un ejemplo de cómo podemos trabajar para que nuestros espacios públicos sean lugares de encuentro y disfrute para todos los vecinos”, valoró el jefe comunal.

¡LOS ESPACIOS PÚBLICOS VOLVIERON A SER UN LUGAR DE ENCUENTRO!



Es una gran alegría ver la convocatoria que han tenido las distintas propuestas culturales y recreativas organizadas este fin de semana por @LaPlataMLP en las plazas Moreno, San Martín, Italia y Rocha. Son parte de… pic.twitter.com/z0rtVnLGBD — Lucía Iañez (@luciaianez_) August 10, 2025

La iniciativa incluyó la puesta en escena de Los Cazurros, quienes brindaron un show de teatro, música y humor. También estuvo presente la Cirquesta con su clásica intervención de títeres y circo, y sobre el final llegó la música infantil con los Canticuénticos.