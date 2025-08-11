D’Elía contra Grabois: “Siempre fue funcional a lo peor de la derecha”

El titular del Partido MILES, Luis D’Elía, acusó al líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, de ser “funcional a lo peor de la derecha” con su decisión de ir por fuera del armado de Fuerza Patria en las elecciones legislativas.

“No me sorprende que Grabois no vaya a las listas. Grabois desde tiempos de Macri siempre fue funcional a lo peor de la derecha. Era socio de Pepín García, de la mesa judicial del PRO”, arremetió el dirigente social en declaraciones a FM Delta.

En igual tenor, planteó que “él no hace nada que no sea por plata. No hay una obra que no haya terminado. El kirchnerismo en su momento ha comprado un buzón con ese tipo”.

Por otra parte, en torno a la marcha del Gobierno, indicó que se liquidó el “consumo popular” y “hoy los más perjudicados son los trabajadores formales del sector privado, que no ganan nada; y los estatales que ya tienen 70 mil despedidos y jubilados y pensionados”.

“Si hay disparada de dólar, peligra el nivel de consumo en Argentina y es un riesgo para tenerlo en cuenta”, completó el exsubsecretario de Tierras.