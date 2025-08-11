Intendentes del GBA: Cascallares fue el de mayor creciemiento y Zamora el que más se derrumbó

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, registró la mayor alza en la percepción positiva de los vecinos durante el corriente mes.

Así se desprende del ya habitual relevamiento de CB Consultora, medición que arrojó que el alcalde del Gran Buenos Aires mejor valorado este mes por sus vecinos es Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con un 62,7% de imagen positiva.

El podio se completa con Diego Valenzuela (Tres de Febrero) con un 62,0%, y en tercer lugar Jaime Méndez (San Miguel) con un 61,5por ciento.

Por el contrario, los tres intendentes del GBA peor valorados este mes son: Damián Selci (Hurlingham) con un 38,5 % de imagen positiva, seguido por Pablo Descalzo (Ituzaingó) con 39,3 %, y Andrés Watson (Florencio Varela) con 40,1 por ciento.

Como quedó dicho, el jefe comunal que más creció en comparación con la última medición de CB fue Cascallares, con un aumento de +3,4%, mientras que Julio Zamora (Tigre) fue quien más cayó, con una disminución de 2,2 por ciento