Espectáculos | 11 ago 2025
On demand
Estrena en Flow la serie “Nieve roja”
Este thriller psicológico dirigido por David Bisbano consta de ocho episodios de 30 minutos. Estará disponible desde este jueves 14.
Este jueves 14 de agosto, Flow estrena Nieve roja, la nueva coproducción en realización junto a StoryLab que estará disponible para ver completa en el on demand.
La serie está protagonizada por Nazareno Casero y Justina Bustos con Juan Gil Navarro, junto a un destacado elenco que incluye a Micaela Riera, Mariano Martínez, Gastón Cocchiarale y Ariel Pérez De María, con la participación especial de Alfredo Casero.
Nieve roja narra cómo un grupo de siete empleados participa en un misterioso programa en una base en la Antártida.
Aislados y bajo la vigilancia de una inteligencia artificial llamada Agatha, comienzan a desaparecer uno a uno en circunstancias cada vez más extrañas.
Lo que empieza como un experimento corporativo se transforma en una lucha por la supervivencia, la identidad y el poder, revelando oscuros secretos sobre su origen, su conexión genética, y el verdadero propósito detrás de la evaluación.
Compuesto por ocho episodios de 30 minutos, este thriller psicológico está dirigido por David Bisbano quien también es guionista junto a Andrés Gelós y Natacha Caravia. Fue producido por StoryLab, con Diego Palacio y Nacho Viale como autores y productores ejecutivos, Lorena Bruquetas como directora de producción, Micaela Montero como coordinadora de producción y Pacho Geraghty como director de fotografía.
Según destacaron desde Flow, Nieve roja se suma al catálogo como parte de “una estrategia para potenciar la industria nacional, con talentos locales y propuestas diferenciales para disfrutar en la plataforma”.