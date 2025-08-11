Estrena en Flow la serie “Nieve roja”

Este jueves 14 de agosto, Flow estrena Nieve roja, la nueva coproducción en realización junto a StoryLab que estará disponible para ver completa en el on demand.

La serie está protagonizada por Nazareno Casero y Justina Bustos con Juan Gil Navarro, junto a un destacado elenco que incluye a Micaela Riera, Mariano Martínez, Gastón Cocchiarale y Ariel Pérez De María, con la participación especial de Alfredo Casero.

NIEVE ROJA. Nueva serie en Flowww. Desde el jueves 14 de agosto 👀 pic.twitter.com/0d7gQarBiH — Diego Fantini 🤙 (@Diego_Fantini) August 7, 2025

Nieve roja narra cómo un grupo de siete empleados participa en un misterioso programa en una base en la Antártida.

Aislados y bajo la vigilancia de una inteligencia artificial llamada Agatha, comienzan a desaparecer uno a uno en circunstancias cada vez más extrañas.

Lo que empieza como un experimento corporativo se transforma en una lucha por la supervivencia, la identidad y el poder, revelando oscuros secretos sobre su origen, su conexión genética, y el verdadero propósito detrás de la evaluación.

Compuesto por ocho episodios de 30 minutos, este thriller psicológico está dirigido por David Bisbano quien también es guionista junto a Andrés Gelós y Natacha Caravia. Fue producido por StoryLab, con Diego Palacio y Nacho Viale como autores y productores ejecutivos, Lorena Bruquetas como directora de producción, Micaela Montero como coordinadora de producción y Pacho Geraghty como director de fotografía.

Según destacaron desde Flow, Nieve roja se suma al catálogo como parte de “una estrategia para potenciar la industria nacional, con talentos locales y propuestas diferenciales para disfrutar en la plataforma”.