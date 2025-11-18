martes 18 de noviembre de 2025 - Edición Nº4259

Interés general | 11 ago 2025

Países Bajos

Ámsterdam recibió a la Fragata Libertad

El buque escuela de la Armada argentina se encuentra promediando la mitad del itinerario establecido para el 53º Viaje de Instrucción.

Embajadora de los Mares.
TAGS: PAISES BAJOS, FRAGATA LIBERTAD, BUQUE ESCUELA

Luego de hacer su paso por las esclusas de IJmuiden -que equiparan la diferencia de nivel entre el mar abierto y la red interior de canales en Países Bajos, que se encuentra por debajo del nivel del mar- la Fragata ARA Libertad tomó amarras en el muelle de la Terminal de Cruceros de Ámsterdam “Piet Heinkade”.

Fue recibida en muelle por el comodoro Matías Orefice, agregado de Defensa a la Embajada de la República Argentina en Países Bajos, quien estuvo acompañado por el agregado Naval en el Reino de España, Capitán de Navío Juan Ignacio Squillacci, personal de la Embajada y autoridades portuarias locales.

Luego de zarpar desde el Apostadero Naval Buenos Aires el pasado 7 de junio, y al mando del Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso, la “Libertad” llega al puerto de Ámsterdam (Países Bajos), habiendo cumplimentado las escalas previas en Recife (Brasil), Ferrol (España), Kristiansand (Noruega) y Hamburgo (Alemania).

Desde este último puerto continuó transitando las aguas del Mar del Norte durante algo más de 300 millas náuticas, en dos días de navegación, arribando así a la quinta escala en el itinerario del 53º Viaje de Instrucción, con un acumulado de 49 días de navegación y 7.600 millas náuticas en total.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias