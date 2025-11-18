Ámsterdam recibió a la Fragata Libertad

Luego de hacer su paso por las esclusas de IJmuiden -que equiparan la diferencia de nivel entre el mar abierto y la red interior de canales en Países Bajos, que se encuentra por debajo del nivel del mar- la Fragata ARA Libertad tomó amarras en el muelle de la Terminal de Cruceros de Ámsterdam “Piet Heinkade”.

Fue recibida en muelle por el comodoro Matías Orefice, agregado de Defensa a la Embajada de la República Argentina en Países Bajos, quien estuvo acompañado por el agregado Naval en el Reino de España, Capitán de Navío Juan Ignacio Squillacci, personal de la Embajada y autoridades portuarias locales.

Luego de hacer su paso por las esclusas de IJmuiden, la fragata ARA “Libertad” tomó amarras en el puerto de Ámsterdam, Países Bajos. Es la quinta escala en el itinerario del 53º Viaje de Instrucción, con un acumulado de 49 días de navegación y 7.600 millas náuticas en total.

⚓🇦🇷 pic.twitter.com/lInGcMhCXM — Armada Argentina (@Armada_Arg) August 10, 2025

Luego de zarpar desde el Apostadero Naval Buenos Aires el pasado 7 de junio, y al mando del Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso, la “Libertad” llega al puerto de Ámsterdam (Países Bajos), habiendo cumplimentado las escalas previas en Recife (Brasil), Ferrol (España), Kristiansand (Noruega) y Hamburgo (Alemania).

Desde este último puerto continuó transitando las aguas del Mar del Norte durante algo más de 300 millas náuticas, en dos días de navegación, arribando así a la quinta escala en el itinerario del 53º Viaje de Instrucción, con un acumulado de 49 días de navegación y 7.600 millas náuticas en total.