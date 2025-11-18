Stolbizer se arrepintió de votar la Ley Bases: “Pequé de inocente”

Un año después, la diputada nacional de GEN, Margarita Stolbizer, confesó que se arrepintió de haber votado la Ley Bases, impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El 27 de junio de 2024, la Cámara de Diputados sancionó la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que promovía una profunda desregulación de la economía, facilitación de privatizaciones, reformas laborales e impositivas y blanqueo de capitales, entre otros puntos.

Consultada al respecto, Stolbizer reconoció estar en contra del voto que emitió en aquella oportunidad.

📌 Stolbizer y su voto en la Ley Bases: "Hoy, a la luz de lo que pasó, siento que pequé un poco de inocente"



🗣️ @Stolbizer, diputada nacional por Encuentro Federal (PBA) en #AhoraDicen pic.twitter.com/Lem5LyFB6b — Futurock.fm (@futurockOk) August 11, 2025

“La emergencia económica, fiscal y financiera era lo que nosotros le habíamos pedido”, expresó.

En declaraciones a Futurock, analizó: “Voté entonces en general, me había comprometido”.

“Después voté en contra todos los contenidos de la Ley Bases, de facultades, de privatizaciones”, continuó, aunque admitió: “Hoy, a la luz de lo que pasó, siento que pequé de inocente”.

Y sentenció: “En aquel momento era razonable que votara la Ley bases en general sin prever lo que iba a pasar después”.