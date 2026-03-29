domingo 29 de marzo de 2026 - Edición Nº4390

Política | 3 dic 2025

Interna

Ministro de Kicillof echó a un asesor por pedir la renuncia de Cristina al PJ

“Bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos”, planteó el titular de la cartera laboral bonaerense, Walter Correa.

Walter Correa.
TAGS: PARTIDO JUSTICIALISTA, CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, WALTER CORREA

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, desplazó al hasta este martes funcionario de esa cartera, Eduardo Felipe Vallese, por haber pedido la renuncia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al PJ Nacional.

Según reseñó Noticias Argentinas, el hijo del primer militante peronista desaparecido, Felipe Vallese, se había presentado ante el Juzgado Nacional con Competencia Electoral a cargo de María Servini para solicitar que la ex mandataria dejara la presidencia del PJ.

“Más allá de la eventual legitimidad de su accionar como afiliado al PJ, su intervención no cuenta con mi aval, por lo que dejará inmediatamente su función en el Ministerio que conduzco. Bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos”, argumentó Correa a través de un posteo en redes sociales.

Asimismo, planteó que la “gran mayoría de los peronistas” no avalan “la injusta detención de la compañera Cristina, en una causa amañada, repleta de irregularidades e impulsada por el poder real”.

“La sacaron de la cancha a la dirigente que trabajó por las mayorías, y la oligarquía jamás se lo perdonará”, sentenció el titular e la cartera laboral.
 

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