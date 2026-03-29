Ministro de Kicillof echó a un asesor por pedir la renuncia de Cristina al PJ

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, desplazó al hasta este martes funcionario de esa cartera, Eduardo Felipe Vallese, por haber pedido la renuncia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al PJ Nacional.

Según reseñó Noticias Argentinas, el hijo del primer militante peronista desaparecido, Felipe Vallese, se había presentado ante el Juzgado Nacional con Competencia Electoral a cargo de María Servini para solicitar que la ex mandataria dejara la presidencia del PJ.

He solicitado la renuncia de Eduardo Felipe Vallese a su cargo de asesor en @TrabajoPBA, luego de que tomara la decisión inconsulta de pedir al Juzgado Nacional con Competencia Electoral, a cargo de Servini de Cubría, la renuncia de @CFKArgentina a la presidencia del PJ Nacional. — Walter Correa (@waltercorreaok) December 2, 2025

“Más allá de la eventual legitimidad de su accionar como afiliado al PJ, su intervención no cuenta con mi aval, por lo que dejará inmediatamente su función en el Ministerio que conduzco. Bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos”, argumentó Correa a través de un posteo en redes sociales.

Asimismo, planteó que la “gran mayoría de los peronistas” no avalan “la injusta detención de la compañera Cristina, en una causa amañada, repleta de irregularidades e impulsada por el poder real”.

La gran mayoría de los peronistas no avalamos la injusta detención de la compañera Cristina, en una causa amañada, repleta de irregularidades e impulsada por el poder real. La sacaron de la cancha a la dirigente que trabajó por las mayorías, y la oligarquía jamás se lo perdonará. — Walter Correa (@waltercorreaok) December 2, 2025

“La sacaron de la cancha a la dirigente que trabajó por las mayorías, y la oligarquía jamás se lo perdonará”, sentenció el titular e la cartera laboral.

