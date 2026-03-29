Magario recordó la deuda de Nación: “Significaría construir 5500 escuelas”

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, participó junto al gobernador Axel Kicillof de la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 26 “Malvinas Argentinas”, en el barrio 17 de Octubre de Alejandro Korn.

Durante el encuentro, el mandatario bonaerense le tomó juramento a la nueva directora de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi.

“Los últimos años hemos podido trabajar intensamente en la creación de escuelas”, aseguró tras el acto la vicegobernadora Verónica Magario.

En esa línea, destacó que la provincia de Buenos Aires ha contado con presupuestos dedicados fundamentalmente a la educación, la salud y la obra pública.

“El presupuesto del 2026 tiene un fuerte componente de programas sociales y acompañamiento social y alimentario para niños, abuelos y toda la población”, explicó Magario.

Además, remarcó que el Estado nacional le adeuda a la provincia 13 billones en fondos. “Ese monto significaría construir 5500 escuelas u 11 mil jardines de infantes”, aseguró.

Por último, destacó la necesidad de aprobar la Ley de Financiamiento solicitada por el Poder Ejecutivo, que espera tratamiento en la Legislatura bonaerense.

“El financiamiento que falta aprobarse el día de mañana es para que no se paren las escuelas, que no se paren las obras de salud pública, para que no se pare la inversión”, aseveró.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof, subrayó la importancia de seguir inaugurando edificios escolares en la provincia de Buenos Aires, pese a la política de ajuste implementada por el gobierno nacional de Javier Milei.

“En la Argentina de hoy, de un gobierno en contra de la educación pública, inaugurar una escuela es un acto heroico a celebrar. No hay mejor lugar para hacer este paso de mando que en un acto de inauguración de una escuela y frente a la comunidad”, señaló.

En su intervención, felicitó por su gestión a Alberto Sileoni y le dio la bienvenida a la nueva funcionaria: “Bienvenida Flavia, llega con un currículum que parece una biblia. Una persona con mucho compromiso que se ha dedicado a pensar y a debatir la educación”.

Al mismo tiempo, le agradecemos a @AlbertoSileoni por el trabajo, el amor y el compromiso con que desarrolló sus tareas en pos de la transformación del sistema educativo bonaerense. pic.twitter.com/hdl5KaD7Tp — Verónica Magario (@magariovero) December 3, 2025

Tras jurar en el cargo, la flamante directora de Cultura y Educación, Flavia Terigi, reconoció la gestión de su predecesor y los avances en el fortalecimiento del sistema educativo.

“La educación puede contribuir a producir igualdad, van a encontrarnos trabajando para cumplir esa promesa”, aseguró y recalcó: “Estamos convocados a dar respuesta a los problemas de enseñanza de la escuela y su futuro”.

El ministro saliente de la Dirección General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, ponderó la política educativa llevada adelante por el gobernador Axel Kicillof.

“Fuimos el capítulo educativo de la reafirmación de la identidad bonaerense, el orgullo bonaerense”, afirmó el funcionario saliente.

Por último, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, celebró la inauguración del nuevo edificio que “va a albergar a muchas infancias y tiene que ver con una oportunidad enorme que la provincia llevó adelante como una política de construcción y ampliación de derechos en el sector educativo”.

