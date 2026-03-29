Llega BiblioSubte: préstamo de libros en la red de subterráneos porteña

BiblioSubte es el primer espacio de la Red Pública de Bibliotecas de la Ciudad instalado dentro de la red de subterráneos porteña.

Concebido para acercar la lectura a los tiempos de viaje, este nuevo punto de préstamo funciona a partir de diciembre en la estación Plaza de Mayo de la Línea A y pone a disposición de los usuarios un catálogo de más de 150 títulos para llevar y disfrutar tanto en el recorrido como en casa.

La iniciativa se integra al sistema de bibliotecas que depende del Ministerio de Cultura, ampliando su presencia en el espacio público y sumando nuevas formas de acceso a la lectura.

El servicio de préstamo de BiblioSubte estará habilitado de lunes a viernes de 9 a 20 horas en la estación ubicada en Avenida de Mayo y Perú.

Los socios de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad podrán consultar y retirar hasta tres libros por mes, disponibles a través del catálogo centralizado. La devolución de los libros podrá realizarse a través del buzón disponible durante la semana y los fines de semana en el espacio.

BiblioSubte propone una nueva experiencia de viaje, invitando a los usuarios a subirse al placer de la lectura. A través de esta iniciativa, los pasajeros encontrarán un nuevo recorrido para llegar a casa: donde acercarse a historias, conocer culturas, modos de pensar y de ser, a través de autores locales e internacionales.

Algunas de las acciones ya realizadas en la red de subtes durante este año fueron el “Vagón de lectores”, una convocatoria impulsada por la booktuber Cecilia Bona para que los usuarios se acerquen a compartir un viaje en subte leyendo, y las sueltas de libros, para promover el hábito de la lectura.

Los pasajeros pueden, además, acceder a las bibliotecas virtuales en las estaciones Catedral y Congreso de Tucumán de la Línea D, y en la Galería Obelisco Norte, en las cuales encontrarán más de 200 libros para descargar de forma libre y sin costo desde sus dispositivos móviles.

Quienes aún no son socios de la Red y desean utilizar este servicio, el procedimiento para asociarse es muy sencillo. Solamente deben completar el formulario virtual. Una vez finalizado este paso se recibe un correo electrónico de confirmación para comenzar a utilizar los servicios de las bibliotecas.