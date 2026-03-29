El nuevo poder de la IA: la experiencia que reconfigura cómo trabajan las organizaciones argentinas

El interés por capacitarse en Inteligencia Artificial crece al ritmo del avance tecnológico en Argentina. Profesionales, empresas y organismos públicos empiezan a buscar entrenamientos que les permitan entender y aplicar la IA en su trabajo cotidiano.

En ese contexto aparece Stannum, un programa que apuesta por un enfoque intensivo y directo, pensado para generar un cambio de perspectiva más que una simple actualización técnica.

“Este tipo de eventos son entrenamientos intensivos, de mucho descubrimiento, les vuela la cabeza lo que ven”, revela Martín Merlini, especialista en adopción de IA y parte del equipo que impulsa la iniciativa.

Asimismo, da cuenta que esa reacción inicial se convierte rápido en una transformación: “Es un cambio de chip, un cambio de mentalidad”.

Una característica central del programa es la personalización: “Hacemos test de dominio, sabemos en qué rubro se desempeñan, qué proyectos tienen. Lo adaptamos, lo personalizamos”.

Vale destacar que la propuesta ya fue llevada a varias provincias y tiene previsto cruzar fronteras en marzo.

Para Merlini, la IA no se limita al mundo corporativo. “Pueden aplicarse en todos los ámbitos de la vida: en educación, en salud, en la justicia”, afirma. Por eso destaca la importancia de acompañar el aprendizaje temprano, ya que “un niño o un adolescente que no tiene buenos tutores va a adoptar la IA de manera natural, sin criterio”.

También responde al temor de ser reemplazados por máquinas: “La IA va a reemplazar procesos repetitivos, aburridos y burocráticos. Si una persona está haciendo esas tareas, se está perdiendo la vida”. En su visión, la herramienta libera tiempo para tareas más humanas y creativas.

Por otra parte, Merlini estima que la aceptación plena llegará en “tres a cinco años”, aunque reconoce que todavía persisten dudas. “Muchas personas tienen miedo y la rechazan porque no tienen ni idea de qué es”, pero el aprendizaje es accesible “es muy humano, muy natural, muy lógico”.

Respecto al futuro, no duda: “La inteligencia artificial se va a meter en todas las instituciones, en todos los modelos de negocio”. Y sobre lo que buscan lograr con Stannum, sintetiza la esencia del entrenamiento: “Una movilización profunda… que salgan con el descubrimiento de un poder nuevo”.

Desde esta mirada, el fenómeno de la IA en Argentina no es sólo una adopción tecnológica, sino un proceso de adaptación cultural. Entrenamientos intensivos como Stannum parecen funcionar como catalizadores de ese cambio, ayudando a organizaciones y personas a interpretar un escenario que avanza a toda velocidad.