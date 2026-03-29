La mayoría cree que los referentes de la Selección no deben expresarse sobre Tapia

La mayoría de la sociedad argentina considera que los referentes de la Selección nacional no deben sentar ninguna postura en torno a los cuestionamientos y la polémica que envuelve al presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

CB Consultora indagó puntualmente sobre si el capital albiceleste, Lionel Messi, y los referentes del equipo comandado por Lionel Scaloni deberían expresarse públicamente sobre la actual situación del mandamás de la casa madre del fútbol argentino y el 55 % consideró que no deben hacerlo.

Luego es idéntica la porción que dice no saber y la que considera que deben repudiarlo públicamente, en tanto que apenas un 4,8 % evalúa que los jugadores deben respaldar a ‘Chiqui’.

Por otra parte, de cara al Mundial 2026 donde Argentina debe defender el título conquistado en Qatar 2022, es considerable la percepción que las polémicas afistas le jugarán en contra a la Selección.

Al consultar por la gestión de Tapia al frente de la AFA, prevalecen claramente las respuestas negativas (65,8 %), ponderando a las denuncias financieras como el principal problema (50,1 %), seguido por las polémicas arbitrales (20,1 %).

Justamente sobre los sistemáticos escándalos arbitrales, el 56 % de la población los considera errores “intencionales”.

Finalmente, lejos de considerarlas “operaciones” (12,1 %), un 61,4 % evalúa que las denuncias por corrupción contra el ‘Chiqui’ y/o su entorno, son reales.