Violentísimo robo motochorro en Lanús: Se llevaron una moto a los tiros y a plena luz del día

Un tremendo robo motochorro que no acabó en tragedia de puro milagro sucedió en las últimas horas en Lanús donde dos delincuentes le quitaron la moto a un hombre a plena luz del día y hasta llegaron a disparar su arma.

El incidente sucedió este martes al mediodía en el cruce de las calles Quintana e Iberlucea, una zona totalmente céntrica y transitada del mencionado distrito del Conurbano bonaerense sur, y un testigo captó toda la secuencia.

En las imágenes, tomadas desde adentro de la clínica privada Modelo, frente a la cual se sucedieron los acontecimientos, se observa con claridad que la víctima no opone resistencia al ilícito, e incluso le pide a los malvivientes que se llevaran el motovehículo y se fueran del lugar, pero de todas maneras uno de ellos disparó su arma, el menos en tres oportunidades.

Tanto fue así que las vainas servidas quedaron en la vereda del lugar hasta este miércoles incluso, y otro testigo, Oscar –quien se encontraba en un balcón ubicado frente al lugar de los hechos– relató que al escuchar las detonaciones se tiró al piso.

#INSEGURIDAD 🏍️ Violentísimo robo motochorro en Lanús.



🔫 A los tiros, los delincuentes se llevaron la moto de la víctima a plena luz del día.



📍 Fue ayer martes, al mediodía.



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“Primero escuché la discusión y después los disparos. De hecho, cuando ya estaban con la moto se despidieron con un disparo. Fueron tres disparos en total”, relató el hombre, en diálogo con el canal La Nación Más.

Amén de este relato, en el video –que naturalmente se viralizó por el tenor de las imágenes– se ve que el malhechor dispara una sola vez, y que lo hace al aire, en un presunto objetivo de amedrentar: levanta su brazo mientras huía y gatilla.

“Hubo una discusión previa y se llevaron la moto; el hombre les gritaba que necesitaba la moto para trabajar, pero no les importó nada. Fue una desgracia con suerte, porque ni la víctima ni las otras personas que estaban en el lugar salieron lastimados”, cerró su relato Oscar, el testigo.