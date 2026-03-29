Planta Copetro finalizó con éxito su programa de visitas 2025

Oxbow Argentina – Planta Copetro concluyó con éxito su “Programa de Visitas”, una iniciativa que durante todo el año permitió que 230 alumnos y docentes de siete escuelas de Ensenada y Berisso conocieran de cerca la operación de la planta y su rol estratégico dentro de la cadena de valor.

Los participantes compartieron un desayuno y asistieron a una charla informativa sobre la actividad de la empresa, sus procesos y las principales acciones que desarrolla en la comunidad.

Además, recorrieron la sala de control de Calcinación y el Laboratorio, experiencias adaptadas a la especialidad de cada curso, que resultaron altamente enriquecedoras.

Según se destacó desde la compañía, el Programa de Visitas busca “aercar la empresa a la comunidad; fomentar la transparencia; mostrar buenas prácticas en operación, seguridad, calidad, medio ambiente y sustentabilidad; despertar vocaciones en los estudiantes y reforzar el vínculo con las instituciones educativas”.

Resta mencionar que esta iniciativa forma parte del conjunto de acciones que Oxbow Argentina desarrolla con el objetivo de fortalecer el vínculo con las instituciones educativas y “promover un desarrollo sustentable, transparente y responsable en la comunidad”.

