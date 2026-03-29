Sbaraglia engalana la cartelera porteña con “Los días perfectos”

El viernes 9 de enero, a las 21 horas, se estrena en Argentina Los días perfectos, obra adaptada y dirigida por Daniel Veronese, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, basada en una novela de Jacobo Bergareche.

Las funciones serán hasta el 1 de febrero, de miércoles a domingo a las 21 horas, en la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes.

A partir de la lectura, en un centro de documentación de Texas, de originales de cartas que William Faulkner le había enviado a su amante Meta Carpenter, el protagonista decide dar una revisión a su matrimonio: repasa su vida sentimental, los cambios a partir de 17 años de convivencia, el deseo de la creación de una familia y su inevitable rutina; lo que se extravía, lo que logramos retener, lo que se ambiciona no perder, el natural devenir de un amor que se presentaba idílico en la juventud.

“Jacobo Bergareche escribió una historia sobre el amor y el desamor; un bello paisaje que invita a detenerse y a pensar sobre lo inevitable”, introduce Veronese.

Asimismo, resalta que “no sólo se trata de una hermosa historia literaria sino también de algo que bien puede ser imaginado para la mágica transmutación que nos permite el escenario. Los deseos en movimiento, las inseguridades en juego, los miedos del personaje narrador al alcance de la mano”.

“Una de esas crónicas que peligrosamente se vuelven propias, que producen empatía, afinidad al instante. Porque, ¿quién no teme perder lo más valioso que posee? ¿Quién no ambiciona recuperar lo perdido? ¿Quién no desea volver a vivir esos días en los que la existencia se sentía plena y la felicidad posible?”, sentencia.

Los días perfectos tiene diseño de iluminación de Ariel Ponce, diseño de escenografía y vídeo-proyección de Alberto Negrín, musicalización de Daniel Veronese y programación de video Nicolás Matias Marino. La producción ejecutiva es de Chiara Alessi, la asesoría artística de María Figueras y Julieta Novarro y la producción general de Julieta Novarro.

Las localidades estarán próximamente a la venta vía Alternativa Teatral y en la boletería de la sala (Libertad 815). Platea y palcos: 35.000 pesos; platea balcón: 30.000 pesos y tertulia: 20.000 pesos, en todos los casos con descuento a jubilados y estudiantes.

