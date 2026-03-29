domingo 29 de marzo de 2026 - Edición Nº4390

Política | 3 dic 2025

Congreso

Exultante, Milei siguió de cerca la jura de los nuevos diputados

Tras las elecciones de octubre, La Libertad Avanza logró consolidarse como la primera minoría en la Cámara baja. Encendidos mensajes de los legisladores de izquierda.

Manuel Adorni y los Milei, a puro cántico.
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El presidente de la Nación, Javier Milei, participó este miércoles en el Congreso del acto de jura de los diputados nacionales electos, en el marco de la consolidación de La Libertad Avanza como primera minoría en la Cámara baja.

La sesión fue encabezada por el presidente del cuerpo deliberativo, Martín Menem, y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y otros legisladores, funcionarios e invitados especiales.

La ceremonia arrancó caliente por el cruce de arengas, ya que desde la bancada violeta se escuchaban vítores de “libertad” y cánticos como “la casta tiene miedo”, lo que fue replicado por el peronista chaqueño Aldo Leiva, quien bramó: “Presidente, la patria no se vende”.

También fue tenso el momento de la jura del líder de Patria Grande, Juan Grabois, pasaje que llamativamente no fue replicado en las imágenes de la transmisión oficial. El exprecandidato presidencial se limitó a expresar: “Sí, juro” y al retirarse, le hizo la “V” peronista al presidente Milei, en tanto que luego lanzó una advertencia en redes sociales.

Y como es habitual en los legisladores del Frente de Iziquierda y de los Trabajadores-Unidad, volvieron a llevar parte de sus proclamas a la ceremonia parlamentaria.

“Por nuestras jubiladas y jubilados que enfrentan a este gobierno represor, por el colectivo de la discapacidad y de la salud y su valiente lucha, por las niñas y niños masacrados en Gaza y una Palestina libre. Fuera Trump de Venezuela y de América Latina, por la clase trabajadora de Argentina y el mundo y por el socialismo, sí, juro”, expresó Nicolás del Caño.

Y su camarada del Partido Obrero, Romina Del Plá, sumó: “Por los derechos de los trabajadores contra la reforma laboral, por los jubilados, contra la persecución a los que luchan, por la educación pública, gratuita, científica y laica, contra la reforma que pretende destruirla, por los derechos de las mujeres, de las diversidades, contra los femicidios y los travesticidios, por el derecho de pueblo palestino de existir desde el río hasta el mar, porque frente a esta barbarie, los trabajadores tenemos que gobernar por el socialismo en Argentina y en el mundo, sí, juro”.

En tanto, a punto de vivir escenas de pugilato se estuvo cuando la peronista bonaerense María Elena Velázquez no toleró que desde el bloque libertario la manden a callar.

“En representación de mi compañero que ha demostrado lealtad, Guillermo Moreno, sí, juro, Orgullosamente peronista”, había dicho y luego contestó a los abucheos: “¿¡Qué me vas a ahcer callar!?”.

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