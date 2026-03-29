Carnavalito, baile y fiesta en San Telmo

En una noche colmada de energía y tradición, Los Tekis presentaron este martes de manera oficial el Carnaval de Los Tekis 2026 con un show explosivo y entradas totalmente agotadas en La Trastienda de Buenos Aires.

En un clima de celebración, la banda invitó a todo el público a vivir la experiencia completa en Jujuy del 13 al 16 de febrero.

El concierto comenzó puntualmente a las 21 horas y se extendió por casi dos horas de puro carnavalito, baile y fiesta. Con una lista de 18 canciones, sonaron sus grandes clásicos y éxitos recientes, entre ellos “Todos nos vamos a morir igual”, “Vienes y te vas”, “Un traguito más”, “No Te Vayas Carnaval”, además de versiones memorables de obras emblemáticas como “Zamba para olvidar” y “Humahuaqueño”, entre muchas otras.

Los Tekis se preparan para una nueva edición del Carnaval de Los Tekis, que tendrá lugar en Ciudad Cultural (San Salvador de Jujuy) entre el 13 y el 16 de febrero de 2026. Una vez más, la banda encabezará uno de los festivales musicales y culturales más importantes del verano argentino, una tradición que han construido a lo largo de los años y que convoca a miles de personas de todo el país.

Cada año, el Carnaval organizado por Los Tekis reúne a multitudes y combina música en vivo, celebración popular y raíces profundamente ligadas al norte argentino. Más allá de los shows, la fiesta se conecta con una costumbre ancestral: el simbólico “desentierro del Diablo del Carnaval”, que da inicio a jornadas de alegría, encuentro y comunidad.

Durante las cuatro noches del festival (13, 14, 15 y 16 de febrero), Los Tekis serán anfitriones y número central de cada jornada: tocarán todos los días y presentarán una grilla de artistas invitados que, como cada año, enriquecerán la propuesta. La programación completa será anunciada próximamente.

El show en La Trastienda coincide con un período de intensa actividad creativa para la banda. Recientemente estrenaron el videoclip de “Un millón de rosas”, su colaboración con La Pepa Brizuela, una celebración de la música argentina. Además, lanzaron “Un traguito más”, “Cuando llegue el tiempo hei de regresar” junto a Los de Jujuy, y participaron en “Solo era una cerveza”, canción de Mayma.

Estos lanzamientos forman parte de un año cargado de movimiento, en el que recorrieron distintos escenarios del país, participaron de festivales y presentaron nuevas versiones de canciones, ampliando su presencia dentro del folklore contemporáneo.

Con una trayectoria que combina innovación y tradición, Los Tekis se consolidan como una de las bandas más representativas del folklore actual. La presentación del Carnaval 2026 en Buenos Aires marca el inicio de una nueva etapa y anticipa la energía, los colores y el espíritu festivo que el público vivirá en Jujuy el próximo febrero.

