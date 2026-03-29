Juan Grabois le hizo la “V” a Javier Milei durante la jura y lanzó un mensaje desafiante

El acto de jura legislativa de este miércoles tuvo de todo, pero uno de los momentos más picantes llegó de la mano de Juan Grabois. El dirigente social, ahora legislador, optó por una fórmula cortísima al asumir su banca: un “Sí, juro” seco, sin consignas anexas ni declaraciones adicionales, algo que varios de sus colegas sí eligieron hacer.

La escena tomó otro tono apenas segundos después. Grabois, ya retirándose del estrado, se dio vuelta y lanzó la clásica “V” de la victoria, o la de “Perón Vuelve”, que indudablemente simboliza al peronismo en dirección al presidente Javier Milei, que seguía la ceremonia desde su lugar en el recinto. El gesto fue rápido pero clarísimo, y generó un murmullo inmediato entre los presentes.

La tensión siguió fuera del Congreso. Apenas finalizado el episodio, Grabois acudió a su cuenta de X y publicó un mensaje igual de breve que su juramento, pero bastante más desafiante: “Prepárense”. Sin explicaciones, sin rodeos, pero con una carga política fuerte sobre lo que anticipa de su rol legislativo.

El referente de Patria Grande ya había dejado en claro, durante los meses previos, que no planeaba un perfil bajo dentro del parlamento. Su advertencia pública reforzó esa línea y dejó planteado un escenario donde, desde el comienzo, se posiciona como uno de los opositores más vehementes frente al gobierno de Milei.

En el Congreso, mientras tanto, el gesto sigue dando qué hablar entre asesores, legisladores y personal, que comentan la tensión que se vivió en plena ceremonia. La escena promete ser apenas el primer capítulo de una relación política que arranca, claramente, caliente.

Vale decir que, durante la transmisión oficial, tanto el propio Grabois, como María Fernanda Miño y Hugo Antonio Moyano –quienes acompañaron al líder social al momento de jurar–, no fueron tomados por la cámara; sí, en su lugar, fueron enfocadas sus manos sobre la Constitución Nacional.