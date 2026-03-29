Vilma Ibarra debuta en el mundo literario con “La última mamushka”

En el marco de la presentación de la primera novela de Vilma Ibarra, La última mamushka, la autora conversará con Claudia Piñeiro e Hinde Pomeraniec. Será este jueves a las 18 horas en Libros del Pasaje, calle Thames 1762.

Llegó el día!

Este jueves presento mi primera novela, "La última mamushka", junto a dos escritoras y periodistas increíbles: @claudiapineiro e @hindelita.

Vamos a conversar, compartir historias y pasar un buen momento.

Todas y todos invitados! pic.twitter.com/UAoV7wKvSz — Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) November 30, 2025

¿Lograrán exponer la trama oculta de los crímenes, o pasarán a ser las próximas víctimas?

“Cuando escuchó su nombre, claro y limpio, en el silencio solo habitado por el golpeteo de las gotas que caían sobre los árboles y las baldosas, se sobresaltó. Se volvió, un poco desconcertada, sin llegar a reconocer aquella voz masculina y grave que insistía en nombrarla. Recién cuando la sombra se acercó a pocos metros vio su rostro”.

En 1996, mientras impulsa la derogación de la ley de amnistía, la carrera ascendente del diputado Luis Vargas Benegas tambalea por una sucesión de crímenes que la justicia investiga como simples hechos policiales.

La inquieta periodista Paula Casares entrevé una posible conexión política, pero el escéptico Ernesto “Tano” Santángelo, operador de Vargas Benegas, solo quiere evitar que el escándalo afecte a su jefe.

Lo que comienza como una conjetura periodística pronto se convierte en una investigación contrarreloj. Impulsados por intereses diferentes, Paula y el Tano emprenden una intrépida búsqueda que los llevará a desenterrar fantasmas de la dictadura, amores clandestinos y viejos pactos de silencio familiares.

Como en un juego de muñecas rusas, cada revelación encierra otro misterio aún más oscuro. Con la verdad al alcance de la mano, ellos comprenden que también se encuentran en la mira. ¿Lograrán exponer la trama oculta detrás de los crímenes, o pasarán a ser las próximas víctimas?

En su primera novela, Vilma Ibarra construye un mecanismo preciso que demuestra un gran dominio de los recursos del mejor thriller policial. La última mamushka ofrece un elenco de personajes complejos y magnéticos, cuyas historias se entrecruzan en el tiempo y van tejiendo un entramado que mantiene la tensión hasta la última página.

La autora

Vilma Ibarra es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Además de ejercer su profesión en el ámbito privado, fue legisladora de la ciudad de Buenos Aires (2000-2001), senadora nacional (2001-2007), diputada nacional (2007-2011) y secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación (2019-2023).

Al frente de la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja, lideró la sanción de dos leyes históricas: matrimonio igualitario —de la cual fue coautora— e identidad de género. Como funcionaria del Gobierno nacional, presidió la comisión que redactó el proyecto de ley para la legalización del aborto, presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso en diciembre de 2020.

Reconocida por su compromiso con la vigencia de los derechos humanos y la defensa de las mujeres y diversidades, participó en numerosos seminarios y congresos en el país y en el exterior. La última mamushka es su primera novela.