Cayó por llevar más de 14 kilos de cocaína ocultos en su auto: Es una policía de la Federal

Una agente de la Policía Federal fue detenida en las últimas horas por ir manejando durante la madrugada del sábado, y en la Ruta 14, con 14 kilos de cocaína ocultos en distintas partes de su automóvil.

La agente en cuestión fue identificada con las iniciales MFM, de 29 años de edad e integrante de la mencionada fuerza de seguridad nacional, donde si bien cumplía funciones en el área de Asuntos Internos de la PFA en la provincia de Buenos Aires, en el último tiempo figuraba en situación administrativa de “abandono de servicio” luego de dejar de asistir a su lugar de trabajo.

El Ford Fiesta Kinetic de color negro de la mujer fue detenido por agentes del puesto de Control Vial Paso Cerrito, de la Policía de Entre Ríos, ubicado en el kilómetro 341 de la mencionada traza nacional, a la altura de la ciudad de Chajarí, ya que los agentes observaron anomalías en los zócalos del vehículo y por ende decidieron realizar un control con un perro antinarcóticos, que marcó la posible presencia de estupefacientes.

Luego de una revisión más exhaustiva, se constató que en tanto ese sector como en otras partes del rodado había paquetes de cocaína ocultos, los cuales fueron secuestrados y remitidos a la Justicia Federal, y totalizaron más de 14 kilos clorhidrato de cocaína, constatado tras haber sido sometidos a reactivos químicos.

Por tal motivo, MFM fue detenida y permanece alojada en una Comisaría de esta ciudad entrerriana. Según se informó, había partido desde Posadas, en la provincia de Misiones, con destino hacia la provincia de Buenos Aires, más precisamente la localidad de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza.

El caso es investigado ahora por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía G. Ramponi, y la intervención de la Secretaría del Dr. Iñaki Bosch.