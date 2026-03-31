Departamentos en venta en Caballito: opciones para invertir

Es uno de los barrios más residenciales de la Ciudad de Buenos Aires, destacándose por ser muy solicitado en términos residenciales y comerciales. Se ubica en el centro geográfico de la ciudad, lo que significa una posición privilegiada para quienes buscan departamentos en venta en Caballito con acceso rápido a distintas zonas. Por el barrio pasan el Tren Sarmiento, la Línea Ay la línea E del subte, además de numerosas líneas de colectivo, lo que facilita la movilidad diaria.

La oferta de propiedades en esta zona es amplia y variada. Para explorar opciones actuales en el mercado, considerá revisar departamentos en venta en Caballito que se adapten a tus necesidades específicas.

Por qué elegir Caballito para tu próxima inversión

El barrio abre su oferta a diferentes públicos y desde hace años es uno de los más elegidos para vivienda. Hay una convivencia entre múltiples zonas comerciales, emprendimientos residenciales en altura, casas y PHs de baja altura, torres, grandes espacios verdes y edificios intermedios, como si fuesen cinco barrios en uno.

Los espacios verdes como el Parque Centenario y el Parque Rivadavia son disfrutados cada fin de semana por sus vecinos, donde hacen deporte, organizan eventos gastronómicos, recitales, jornadas de adopción de mascotas y ventas de artesanías. Esta combinación de vida urbana y espacios de recreación convierte a la zona en un punto estratégico para familias, profesionales y estudiantes.

Tipos de departamentos disponibles en Caballito

Monoambientes en Caballito

Los monoambientes representan el punto de entrada más accesible al mercado, permitiendo diversificar inversiones o iniciar un patrimonio inmobiliario con menor capital inicial. Los departamentos de un ambiente registraron un incremento significativo en su valorización durante 2024, impulsados por la alta demanda de hogares unipersonales, parejas locales y extranjeras.

Departamentos de 2 ambientes

Para quienes buscan departamentos en venta en Caballito de 2 ambientes, es importante destacar que este tipo de unidades mantiene una demanda constante. Los precios promedio para departamentos de dos ambientes rondan los 98.322 USD, posicionándose como una opción accesible dentro del mercado porteño.

Propiedades de mayor superficie

Se observan unidades de mayor superficie ya que el comprador de este barrio es muy exigente, tratándose de un barrio de clase media que se viene desarrollando mucho en los últimos años. Las opciones van desde tres ambientes hasta pisos completos con múltiples dormitorios, balcones y amenities.

Caballito zona residencial: características del mercado

Los precios publicados alcanzaron los USD 2.240 por metro cuadrado, mientras que los valores de cierre efectivos rondaron los USD 2.039 por metro cuadrado. En noviembre de 2024 se firmaron un 41,5% más de escrituras que en 2023, incremento que se debe al regreso del crédito hipotecario y la estabilidad cambiaria.

La demanda principal proviene del usuario final, con interés centrado en quienes buscan una vivienda para habitar, lo que significa que las propiedades en buen estado, listas para mudarse, tienen una ventaja competitiva. Esto genera un mercado dinámico donde tanto compradores como inversores encuentran oportunidades concretas.

Inmobiliarias en Caballito: cómo elegir tu propiedad

Existen inmobiliarias en Caballito preparadas para adaptarse a las necesidades de residentes y comerciantes, conociendo perfectamente los detalles de la zona, desde enormes y populares parques y plazas hasta renombrados hospitales. Al momento de buscar una propiedad, es clave considerar:

Ubicación dentro del barrio : las zonas cercanas a Parque Rivadavia, Avenida Pedro Goyena o Primera Junta suelen tener mayor valorización.

: las zonas cercanas a Parque Rivadavia, Avenida Pedro Goyena o Primera Junta suelen tener mayor valorización. Estado de la propiedad : Las mejoras que más impactan en el valor son aquellas relacionadas con baños y cocina actualizados, instalaciones eléctricas y de gas en buen estado, y pintura fresca en toda la unidad.

: Las mejoras que más impactan en el valor son aquellas relacionadas con baños y cocina actualizados, instalaciones eléctricas y de gas en buen estado, y pintura fresca en toda la unidad. Orientación y luminosidad : Los departamentos con orientación norte reciben luz natural durante todo el día y suelen alcanzar valores superiores, al igual que las unidades al frente con vista abierta.

: Los departamentos con orientación norte reciben luz natural durante todo el día y suelen alcanzar valores superiores, al igual que las unidades al frente con vista abierta. Conectividad : proximidad a estaciones de subte, tren y principales avenidas.

: proximidad a estaciones de subte, tren y principales avenidas. Servicios cercanos: colegios, centros de salud, comercios y espacios verdes.

PH y nuevas tendencias de inversión inmobiliaria

Además de los departamentos tradicionales, existen más de 364 PH en venta en la zona, con precios competitivos para quienes buscan alternativas a departamentos tradicionales, siendo las unidades más buscadas los departamentos de dos y tres ambientes y los PH reciclados. Los PH ofrecen ventajas particulares como ausencia de expensas en muchos casos, mayor privacidad y posibilidad de espacios al aire libre.

En paralelo, surge una nueva modalidad de inversión: los condo-hoteles. El ladrillo turístico abre las puertas a ser dueño de un hotel por pequeñas inversiones similares al valor de un monoambiente en CABA, con rentas que van del 7% al 12% anual, dos a tres veces lo que sería el ladrillo tradicional. En el Condo Hotel el inversor se convierte en propietario real de una unidad funcional dentro del hotel, con título de propiedad propio, a diferencia del tradicional tiempo compartido.

Esta tendencia representa una alternativa para quienes buscan diversificar su portafolio inmobiliario con propiedades que generen ingresos pasivos, especialmente en destinos turísticos consolidados.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el precio promedio de un departamento en Caballito?

El precio promedio del valor del metro cuadrado de un departamento en venta en Caballito es de USD 1.874, aunque los valores varían según ubicación, estado y características de cada unidad.

¿Qué ventajas ofrece vivir en Caballito?

Caballito combina excelente conectividad (subte A y E, trenes, colectivos), entorno residencial, escuelas, centros de salud y centros comerciales, lo que asegura alta demanda y valorización.

¿Es buen momento para invertir en Caballito?

Si se mantiene la estabilidad cambiaria y el retorno del crédito hipotecario, 2025 podría consolidar la recuperación del mercado inmobiliario en Caballito, ya que los factores macroeconómicos juegan un rol fundamental.

¿Qué tipos de propiedades hay disponibles?

En Caballito se consiguen monoambientes, departamentos de 2, 3 y 4 ambientes, muchos con balcón, terraza o cocheras, tanto nuevos como para refaccionar.

¿Cuáles son las zonas más demandadas del barrio?

Las zonas más buscadas, como Parque Rivadavia, Avenida Alberdi o la avenida Pedro Goyena pueden tener una diferencia de entre un 20 y un 30 por ciento con respecto a otras zonas dentro del mismo barrio.

El mercado de departamentos en venta en Caballito ofrece alternativas para distintos perfiles de compradores e inversores. La combinación de ubicación estratégica, infraestructura consolidada y crecimiento sostenido lo posiciona como una de las mejores opciones dentro del mercado porteño. Ya sea que busques tu primera vivienda, una propiedad para alquilar o una inversión a largo plazo, este barrio residencial reúne las condiciones ideales para concretar una operación exitosa.