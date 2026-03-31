Durante la jura de los 127 diputados electos en la Cámara de Diputados de la Nación, se produjo un insólito momento protagonizado por el legislador Gerardo Cipolini, quien presidía la sesión por ser el diputado de mayor edad y lanzó un exabrupto contra la flamante diputada Rosario Goitía.

Al anunciar la jura de la legisladora de La Libertad Avanza, Cipolini fue captado por un micrófono abierto diciendo: “¡Qué buena que está! ¡Qué bien está la peruca”.

La frase rápidamente se viralizó en redes sociales. No se trató de un comentario aislado, sino que antes había deslizado la frase “¡Che, qué linda!”.

#escandalo 🤤 “Qué buena está”: El exabrupto de un diputado cuando juraba una nueva legisladora



🏛 El legislador Gerardo Cipolini presidía la sesión por ser el de mayor edad en el recinto y olvidó que el micrófono estaba abierto, al lanzar una inoportuna frase sobre la… pic.twitter.com/lGryTW4kFv — ANDigital (@ANDigitalOK) December 4, 2025

La reacción no se hizo esperar. Al hacer uso de la palabra, la diputada peronista Cecilia Moreau, criticó duramente los dichos, y aclaró que las legisladoras no “somos un buen cuerpo para mirar”, sino que representan ideas, convicciones y compromiso institucional, y exigió disculpas formales.

Por su parte y con total soltura, Cipolini negó haber pronunciado las polémicas.

“No voy a pedir perdón por algo que no dije”, ensayó.