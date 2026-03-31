Quién es el contador designado por Milei al frente de la SIDE

El presidente Javier Milei designó a Cristian Auguadra como nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Desde el Gobierno informaron que Auguadra es Contador Público Nacional y fundador de “uno de los estudios jurídicos contables más importantes del país”.

Con una amplia carrera como auditor, se desempeñó desde 2025 como Inspector General de la Division de Asuntos Internos de la SIDE, supervisando el manejo de los recursos de las agencias que operan bajo la órbita del organismo, garantizando el ordenamiento de los procesos internos, y actualizando los estándares de la Secretaría apuntando a la conformación de un organismo más eficiente y profesional.

“Esta nueva etapa profundizará los cambios iniciados para dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del lugar que nuestro país ocupa hoy en el escenario global”, comunicó la SIDE en redes sociales.

Y subrayó: “La Nación, bajo la conducción del Presidente Javier Milei, ha retomado un rol activo y protagónico en el mundo, y ese posicionamiento requiere contar con un sistema de inteligencia moderno, confiable, interoperable con sus aliados y capaz de producir información estratégica de alta calidad”.