En una madrugada caliente, Kicillof obtuvo la Ley de Financiamiento

La Ley de Financiamiento enviada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, obtuvo en la madrugada de este jueves media sanción en la Cámara de Diputados, por más de dos tercios de los votos, normativa refrendada luego por el Senado.

De acuerdo a lo reseñado por TN, la aprobación de la toma de deuda por US$ 3685 millones se dio tras una sesión que se demoró casi diez horas por negociaciones, reclamos cruzados y definiciones entre oficialismo y oposición.

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Las principales demoras surgieron por el monto asignado a los municipios, que según la UCR no coincidía con lo acordado inicialmente. Durante la madrugada, y tras varias idas y vueltas desde que el Ejecutivo envió la iniciativa, esa diferencia quedó saldada y permitió que los legisladores regresaran al recinto para votar.

Pasada la 1.30, se retomó la sesión después de dos cuartos intermedios que habían frenado el debate para destrabar la negociación.

Al acompañamiento de los 36 diputados de Unión por la Patria se sumaron Unión y Libertad, Nuevos Aires, la Coalición Cívica-ARI, UCR Cambio Federal, Somos Buenos Aires y el PRO.

De todos modos, la fuerza amarilla rechazó la autorización para tomar hasta US$ 1045 millones. “No sabemos para qué es esa deuda”, afirmó el diputado Agustín Forchieri.

En este escenario, el oficialismo terminó asegurándose los dos tercios. En el recinto se sentaron 88 de los 92 legisladores y las ausencias fueron determinantes: Ramón Vera (LLA), Ricardo Lissalde (UxP), Anahí Bilbao (UCR Cambio Federal) y Laura Ricchini (PRO).

El entendimiento incluyó modificaciones en el directorio del Banco Provincia, que sumará un vocal más y tres asesores, además de cambios en el Tribunal Fiscal y el Consejo de Educación, donde la oposición ocupará diez lugares.

Con ese paquete cerrado, la negociación política llegó a una salida que dejó conformes a las partes y habilitó la aprobación del endeudamiento.

Un tenso momento se vivió cuando el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, intentó reincorporarse a su banca durante el debate por la Ley de Financiamiento, pero el presidente del cuerpo, Alexis Guerrera, le negó el ingreso.

La irrupción de Passaglia ocurrió mientras su reemplazante, María Belén Malaisi, permanecía sentada en el escaño que él buscaba recuperar.

El jefe comunal aseguró haber presentado horas antes una nota formal para reasumir como diputado, pero Guerrera sostuvo que la Cámara todavía lo considera intendente en ejercicio, ya que no tiene aprobada una licencia del Concejo Deliberante de San Nicolás.

La discusión se volvió más tirante cuando Passaglia reclamó a viva voz y Guerrera lo frenó con una advertencia: “Le voy a pedir que no violente esta situación. Retírese del recinto. Usted no es diputado en este momento”.

🏛️| Sesión extraordinaria



Se aprobó la Ley de Financiamiento. — Senado BA (@Senado_BA) December 4, 2025

En lo que hace al Senado, el presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Feliú, detalló que “para poder brindar mayor certidumbre y ante el reclamo legítimo de los intendentes, se van a garantizar 250 mil millones de pesos en 5 pagos fijos”.

También destacó la creación de una Bicameral de “Seguimiento de la Emergencia de la situación Económica de la Provincia de Buenos Aires y los Municipios”.

Feliú definió a la Ley de Financiamiento como una herramienta “absolutamente razonable que no solo permitirá cumplir con los compromisos, sino mantener la inversión de obra pública y asistencia directa a los 135 municipios, sin ningún tipo de discrecionalidad”.

La ley, además, prevé la condonación de algunas deudas que mantienen las comunas con la provincia.

Durante la sesión se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia, que sumará seis nuevos integrantes a la entidad.

El directorio del BAPRO queda conformado por: Alejandro Formento, Julio Pereyra, Carlos Orsingher, Javier Osuna, Matías Ranzini, Fernando Rozas, Martín Rodríguez, Marcelo Daletto, Carlos Moreno, Laura González, Gabriela De María, Adrián Urreli, Fernando Pérez y Sergio Bordoni.

Durante la sesión, se aprobaron pliegos para designar nuevos integrantes en el Consejo General de Cultura y Educación y miembros del Tribunal Fiscal de Apelaciones, con representación tanto del oficialismo como de la oposición.

El endeudamiento aprobado también contempla 250 millones de dólares de emisión de Letras del Tesoro; 150 millones de dólares para proyectos energéticos de Buenos Aires Energía; y 250 millones de dólares para obras de infraestructura vial de AUBASA.