Alak entregó escrituras a empresas, medallas a médicos y premios a atletas

Julio Alak mantuvo una intensa agenda en las últimas 24 horas que incluyó la cesión de escrituras a ocho empresas radicadas en el Parque Industrial La Plata II; la entrega de medallas y diplomas a profesionales de la ciudad en el marco del Día del Médico, y la premiación de los atletas locales destacados.

La jornada comenzó con la entrega de escrituras a empresas radicadas en el Parque Industrial La Plata II, en el marco de las acciones que lleva adelante el Municipio para regularizar la situación del predio y promover la política productiva local.

“Después de 19 años de espera, estas empresas reciben la seguridad jurídica que necesitan para crecer, invertir y generar más trabajo para los platenses”, destacó el jefe comunal respecto de la concreción de los trámites pendientes de Certificado de Aptitud Hidráulica gracias a un trabajo articulado con la Autoridad del Agua (ADA) y la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA).

Las firmas que recibieron las escrituras este miércoles fueron el proyecto metalúrgico Arroyenses SRL; Adhesivos Parsecs SA, dedicada a la fabricación y venta de adhesivos; Banco Mariva SA, y la fábrica de pinturas, barnices y revestimientos Coryca SA.

También Grupo FB Bienes Raíces; Laboratorios Bagó SA, correspondiente a la industria farmacéutica; Multibandas SRL, fabricante de bandas elásticas, transportadoras de caucho, pvc y pu; y Yafla SA, de la industria metalúrgica.

Por otro lado, Alak encabezó este miércoles el acto por el Día del Médico, organizado por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito I, en el Salón Dorado del Palacio Municipal, y resaltó que “es un honor estar hoy aquí, compartiendo esta celebración en una fecha que reconoce el compromiso, la vocación y la entrega de quienes dedican su vida a cuidar la salud de nuestras comunidades”.

“En este día, que se celebra en toda la Argentina y en América Latina, queremos expresar un agradecimiento profundo a ustedes, pilares insustituibles del bienestar colectivo”, continuó, y subrayó: “La Plata tiene una historia médica que nos enorgullece y que ha trascendido nuestras fronteras”.

Durante el evento, autoridades de la Municipalidad de La Plata, el Colegio de Médicos y la Agremiación Médica Platense entregaron medallas y diplomas a los médicos que cumplían 25 y 50 años de egresados. Además, se realizó la renovación del Juramento Hipocrático para los profesionales con 25 años en el ejercicio de la profesión.

Finalmente, el alcalde encabezó en el Teatro Municipal Coliseo Podestá la entrega de los premios Impulso Deportivo, que reconocieron a atletas destacados de la ciudad por su desempeño a lo largo de 2025: “Es indudable que La Plata es cuna de grandes talentos y ustedes son un ejemplo de eso; son un orgullo para nuestra ciudad”, expresó.

Declarados de Interés Municipal, los premios estuvieron destinados a deportistas de las disciplinas ajedrez, artes marciales mixtas, atletismo, atletismo PCD, automovilismo, básquet, básquet PCD, boccia, bochas, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, ecuestre, escalada deportiva, esgrima, fútbol, fútbol PCD, futsal, gimnasia aeróbica, gimnasia artística y goalball.

Además, obtuvieron el reconocimiento referentes de hándbol, hockey sobre césped, judo, karate, motociclismo, natación, natación PCD, pádel, para-ecuestre, patín, pelota, polo acuático, remo, rugby, sóftbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tenis de mesa PCD, tiro, tiro con arco, turf, vóley, wakeboard y yachting (vela).