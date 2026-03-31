Milei justificó la decisión de no acumular reservas: “Arruinaría a los argentinos”

El presidente de la Nación, Javier Milei, defendió vehementemente su política cambiaria y desestimó los cuestionamientos de quienes reclaman que el Gobierno acumule reservas.

En concreto, el líder libertario advirtió sobre los costos que implicaría para los sectores más vulnerables esa política de acumulación.

“Si yo tuviera rollover, ¿qué es eso de estar pensando en que tengo que tener reserva para pagar? Si los intereses los pago con equilibrio fiscal y la deuda la rolleo en el mercado, ¿de qué están hablando?”, bramó Milei, aunque reconoció que el “riesgo kuka” había comprometido esa posibilidad durante su gestión.

En igual tesitura, el mandatario descartó la posibilidad de comprar dólares emitiendo pesos. “Como eso no tiene como contrapartida demanda de dinero, genera un exceso de oferta de dinero y eso ¿qué genera? Inflación, es decir, el impuesto a los pobres”, arguyó.

“Los que me están pidiendo que haga eso me están pidiendo que le arruine la vida a los argentinos. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza”, anexó Milei en el marco del Encuentro de Líderes organizado por El Cronista.

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💬 El Presidente recordó que sacó “a 13 millones de argentinos de la pobreza”, y resaltó que “cerca del 75-80 % del gasto público es social”.… pic.twitter.com/oCcRtXoSOq — ANDigital (@ANDigitalOK) December 4, 2025

Acto seguido, puntualizó que “la otra alternativa es no sólo pagar los intereses, también pagar el capital. Pero si yo hoy estoy en déficit cero, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Achicar más el gasto público?”.

“Lo estamos achicando, pero les aviso que cerca del 75-80 % del gasto público es social. Con lo cual, ¿qué me están proponiendo? Que suba los impuestos. ¿Saben qué? Impuesto inflacionario o impuesto explícito, para mí siguen siendo impuestos”, insistió el titular del Ejecutivo.

De todos modos, consideró razonables dos alternativas: la primera es tomar deuda adicional cuando se abra la ventana de mercado: “Cambio el perfil de vencimiento, bajo la tasa, y además me guardo algunos dólares extra por si tengo problemas. Parece más razonable”, admitió.

Y ka segunda opción es realizar privatizaciones, liquidar esos activos y dejarlos en el Banco Central.

“¿A ustedes les parece que es justo comprar artificialmente un seguro arruinando a los que menos tienen? Los seguros son para proteger. Entonces, ustedes me están diciendo que yo tengo que asegurarme de una crisis generando una crisis. Es raro”, remató.