Robaba ruedas junto a su hijo de 12: Cayó frente al estadio de Estudiantes

Un sujeto de 35 años de edad fue detenido en las últimas horas por robar ruedas de vehículos en cercanías al estadio de Estudiantes de La Plata, en la capital bonaerense, pero indudablemente que el dato más indignante es que lo hacía en compañía de su hijo de apenas 12.

Este increíble hecho sucedió este miércoles por la tarde en pleno centro de La Plata cuando personal de la Comisaría Novena sorprendió a dos personas mientras sustraían la rueda de auxilio de un Peugeot 207 de color blanco que estaba estacionado en la calle 57, entre 1 y 115, a metros del Estadio UNO, del Club Estudiantes.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados patrullaban la zona cuando observaron a dos individuos debajo del auto manipulando la rueda de auxilio. Tras concretar el robo, los sospechosos colocaron la rueda completa –rodado 185/65/14– en un carrito enganchado a una motocicleta Honda Wave 110 negra, con la intención de escapar.

#Robarruedas 🛞 Robaba ruedas junto a su hijo de 12 años y lo pescaron in fraganti



🚔 Este sujeto cayó frente al estadio de Estudiantes de La Plata, episodio que se registró ayer miércoles por la tarde



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Los efectivos interceptaron a los dos involucrados en la esquina de 1 y 57, identificando al mayor con las iniciales CIC, con domicilio en 41 y 137 del barrio La Loma de La Plata, y su hijo de 12, residente en Ensenada: La rueda robada se encontraba oculta dentro del carrito, tapada con cartones.

De acuerdo con lo informado, el mayor de los implicados quedó aprehendido por el delito de tentativa de robo bajo la modalidad “robarruedas”, mientras que el menor fue identificado, siguiendo las disposiciones de la UFI del Responsabilidad Penal Juvenil Nº 3 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la doctora Carmen Ibarra, quien ordenó no tomar medidas restrictivas de la libertad sobre él.

La víctima del robo fue identificada con las iniciales LHR, un empleado de 32 años oriundo de Berisso, en tanto, que la UFI Nº 5, encabezada por el fiscal Juan Menucci, avaló el proceder policial y solicitó que el detenido sea presentado en Fiscalía durante la mañana de hoy jueves para continuar con las actuaciones judiciales.