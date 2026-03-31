La fiebre amarilla vuelve a encender alarmas en la región

Por Cristina Freuler, Cecilia Ezcurra y Leticia Ávila Mulet (*)

En los primeros cinco meses del 2025, en Latinoamérica se han confirmado 235 casos humanos y 96 fallecimientos, con una tasa de mortalidad del 41 por ciento.

Varios países que no presentan la enfermedad exigen estar vacunados a los turistas provenientes de zonas afectadas o en riesgo. Y si bien en Argentina no se registran casos autóctonos desde 2009, nuestra cercanía con países afectados y la presencia del mosquito transmisor (el mismo del dengue) nos pone en el listado de países en riesgo.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, principalmente Aedes aegypti y Haemagogus spp, comunes en zonas tropicales y subtropicales.

Aunque la mayoría de los infectados presentan síntomas leves como fiebre, dolor muscular y náuseas, un 15 % desarrolla formas graves que pueden ser mortales.

Viajar informado y protegido es clave. Por esa razón, y para reducir el riesgo de contraer fiebre amarilla durante los viajes, se recomienda lo siguiente:

1. Protección contra picaduras de mosquitos

Evitar actividades al aire libre al amanecer y al atardecer, cuando los mosquitos son más activos

Usar ropa de colores claros, preferentemente de manga larga y pantalones largos

Aplicar repelentes con DEET (15%-25%), reaplicándolos según las indicaciones, especialmente tras contacto con agua o sudoración

2. Vacunación

Consultar con un médico antes de viajar para evaluar la necesidad de la vacuna contra la fiebre amarilla. Es altamente efectiva y puede ser requisito para ingresar a ciertos países.

La vacuna está contraindicada en algunos casos, como en personas inmunodeprimidas o embarazadas. Los mayores de 60 años pueden recibirla según la evaluación que haga el médico de cada paciente en particular.

3. Alojamientos seguros

· Preferir hospedajes con aire acondicionado y mosquiteros para reducir el riesgo de exposición a mosquitos

4. Medidas adicionales

· Informarse sobre las áreas de riesgo y consultar las recomendaciones de salud pública de cada destino antes de viajar

· En caso de presentar síntomas tras un viaje, acudir de inmediato a un centro médico e informar sobre su historial de desplazamientos

Con estas medidas, es posible reducir significativamente el riesgo de infección y proteger la salud de la comunidad.



(*) Jefa de Medicina Interna, Jefa de Servicio de infectología y epidemiología y staff junior Servicio de infectología y epidemiología del Hospital Alemán, respectivamente.