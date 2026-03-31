Cayó “Cachorra”, la ‘viuda negra’ acusada de asesinar a un veterano de Malvinas en 2024

Una joven de 29 años de edad conocida como ‘Cachorra’ fue detenida en las últimas horas en Lanús acusada de ser la ‘viuda negra’ que participó del homicidio de un veterano de la guerra de Malvinas, crimen ocurrido en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La caída de Daiana Micaela Vargas fue el corolario de una precisa operación de la DDI Quilmes que acabó este miércoles con detención de esta joven que permanecía prófuga desde junio del año pasado y que se encuentra imputada por el delito de “homicidio agravado” de José David Silva, un veterano de la Guerra de Malvinas asesinado en su departamento del barrio porteño de Constitución.

El crimen, ocurrido el 6 de junio de 2024, generó fuerte impacto público: Silva fue encontrado sin vida en su vivienda de Avenida San Juan al 1300, tendido sobre un charco de sangre y con cinco heridas punzocortantes en el cuello.

#ViudaNegra 🚔 Daiana Micaela Vargas, alias “Cachorra”, tiene 29 años y está acusada de integrar una banda dedicada a la modalidad delictiva conocida como “viuda negra”.



⚖️ Está acusada de haber participado del homicidio de un veterano de guerra de Malvinas en el barrio porteño… pic.twitter.com/yviILuZbXK — ANDigital (@ANDigitalOK) December 4, 2025

Desde un comienzo la Policía de la Ciudad determinó que la víctima había estado con su “novia”, identificada solo como “Cachorra”, quien llegó al lugar acompañada por un hombre. Ambos escaparon tras cometer el violento ataque.

Con el avance de la investigación, los detectives establecieron que los sospechosos integraban una dupla dedicada a seducir, engañar y atacar a sus víctimas bajo la modalidad de ‘viuda negra’, para luego robarles.

El 1 de diciembre último la Policía de la Ciudad logró arrestar en el Chaco al cómplice, identificado como Leandro Damián Díaz, lo que devolvió el caso a primera plana y reactivó la búsqueda de Vargas.

A partir de esta información, la DDI Quilmes inició discretas tareas de inteligencia y obtuvo el dato de que la prófuga se ocultaba en una vivienda ubicada en la Avenida 9 de Julio, entre las calles Luján y Pergamino, en Lanús. Se montaron vigilancias encubiertas y, este miércoles, los agentes observaron que una pareja salía del domicilio señalado.

Al interceptarlos, identificaron a la mujer como Daiana Micaela Vargas, alias “Cachorra”, y procedieron a su inmediata detención por lo que quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 4 de CABA, que interviene en la causa.

Su captura representa un avance clave en el esclarecimiento de un caso que conmocionó por la violencia del ataque y por la condición de veterano de Malvinas de la víctima.