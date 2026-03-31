El Gospel más grande de Argentina llega a la Catedral de La Plata

El viernes 12 de diciembre, a las 20.30 horas, la majestuosa Catedral de La Plata se convertirá en el escenario de un acontecimiento artístico sin precedentes: más de 140 voces unidas en un espectáculo monumental de música gospel, emoción y espiritualidad.

El evento, titulado “Gospel en la Catedral”, propone una experiencia sonora y visual única en uno de los templos más imponentes de Latinoamérica.

El concierto reunirá a un ensamble coral de gran magnitud, con la participación de solistas destacados de la escena gospel nacional.

Las ubicaciones de la nave central, las más buscadas por su vista directa al escenario, se agotaron en tan solo cuatro días, lo que llevó a habilitar nuevas localidades laterales para acompañar la enorme demanda del público, las cuales saldrán a la venta este viernes 5 a las 19 horas a través de MasEntrada.

Durante más de una hora, el público será testigo de un recorrido por los clásicos más poderosos del gospel, junto con versiones contemporáneas cargadas de energía, ritmo y emoción.

Más que un concierto, “Gospel en la Catedral” es una celebración colectiva: una invitación a vivir la fuerza espiritual del canto en comunidad, en un entorno de belleza arquitectónica y resonancia histórica.