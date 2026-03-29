La Plata palpita el Gran Premio Coronación de Turismo Carretera

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó este jueves de una serie de actividades de promoción por la final del Gran Premio Coronación del Turismo Carretera que se desarrollará el fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de la ciudad.

“Para La Plata es una alegría recibir al Turismo Carretera, porque el TC no es sólo una competencia deportiva: es un verdadero fenómeno social y cultural que atraviesa generaciones, reúne familias enteras y forma parte de la identidad popular de nuestro país”, sostuvo Alak.

En primer lugar, el jefe comunal recibió en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal a los pilotos Agustín Canapino, Gastón Mazzacane, Nicolás Moscardini, Nicolás Impiombato y Andrés Jakos.

Ya estamos en la plaza Moreno, ya se vive el #TCenLaPlata



📆 6 y 7 de diciembre

📍 Autódromo Roberto Mouras de La Plata

🏆 Gran Premio Corven



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En ese contexto, el mandatario platense les hizo entrega de la distinción de Interés Municipal correspondiente a la final del Gran Premio Coronación que tendrá lugar el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre en el autódromo local y de la que surgirá el campeón número 84 del certamen.

A continuación, el intendente Alak, Mazzacane y los pilotos se acercaron a la dársena de estacionamiento de Plaza Moreno, donde recorrieron una exhibición de seis autos del Turismo Carretera de todas las épocas, abierta al público y transmitida en vivo por el canal de YouTube de la ACTC.

Cabe destacar que en la final del Gran Premio Coronación, Agustín Canapino y Santiago Mangoni pueden conseguir la gloria para el Canning Motorsport y Matías Rossi y Marcos Landa, hacerlo en representación de Pradecon Racing.

Los pilotos que disputarán la final

Agustín Canapino, de Chevrolet Camaro, llega a la última instancia deportiva como el puntero de la Copa con 189 puntos y cinco triunfos, de los cuales cuatro fueron obtenidos de manera consecutiva, y Martín Vázquez, de Dodge Challenger, debutó en TC Mouras en 2014 junto a Alejandro Garófalo Motorsport, en 2023 en el Turismo Carretera y actualmente corre con el auto de MV Racing Team.

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📆 6 y 7 de diciembre

📍 Autódromo Roberto Mouras de La Plata

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Por su parte, Gastón Mazzacane, también de Chevrolet Camaro, debutó en el TC en 2009, corrió en Fórmula 1, tuvo la posibilidad de disputar 21 Grandes Premios entre los años 2000 y 2001 con los equipos Minardi y Prost, compitió en Champ Car y actualmente corre con el Camaro y la Amarok en las TC Pick Up con el Coiro Competición.

Por otro lado, el platense Nicolás Moscardini, de Ford, debutó en el TC Pista en 2023 a bordo de un Ford de DTA Racing, luego pasó a un Torino de Alifraco Sport, un año después volvió a correr con Ford, pero del equipo de Martínez Competición, y en 2025 abrió el año con una victoria en Viedma.

Asimismo, Nicolás Impiombato, de Chevrolet Camaro, comenzó a correr el TC Pista en 2020 con un Chevrolet y su propia estructura y debutó en el TC en febrero de este año en Viedma con el equipo Impiombato Motorsport.

Finalmente, Andrés Jakos, de Toyota Camry, debutó en el TC en agosto de 2018; actualmente, corriendo con el equipo Toyota Gazoo Racing, tiene 173.75 puntos y se encuentra en la posición 31. Es uno de los dos pilotos que presentó el Toyota Camry nueva generación del equipo Dole Racing en El Calafate y, además, continúa en las TC Pick Up con una Toyota Hilux del Dole Racing.