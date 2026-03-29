Kicillof participó de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo por Hebe de Bonafini

Axel Kicillof participó este jueves de la ronda Nº 2.486 de las Madres de Plaza de Mayo, en el marco de las actividades que se desarrollan en homenaje a Hebe de Bonafini por la conmemoración de su cumpleaños número 97, y lo hizo junto a la titular de la Asociación, Carmen Arias, y a sus referentes Sara Mrad, Josefa de Fiore e Irene Molinari.

“Vinimos a homenajear a Hebe de Bonafini, la que siempre puso el cuerpo, la que nos enseñó tanto, la que tenía siempre la palabra justa y nunca temió a los poderes establecidos: enfrentó con coraje a la dictadura y a todos los que después siguieron representando los mismos intereses”, señaló el gobernador.

Y agregó: “Estamos aquí para homenajear a Hebe y con ella a las Madres de Plaza de Mayo que siempre dieron la lucha y hoy vuelven a ser víctimas del intento de ninguneo y persecución del Gobierno nacional. Decimos con fuerza que son 30 mil los compañeros y compañeras desaparecidas, y que no va a venir ningún mentiroso e ignorante a discutir lo que en la Argentina es una bandera para siempre: la memoria, la verdad y la justicia”.

“La mejor manera de contraponerse al dolor que nos dejó su pérdida es recordarla y hacer exactamente lo que Hebe quería que hiciéramos: luchar, luchar y luchar”, concluyó Kicillof.

Con el fin de recordar a la expresidenta de la asociación, la “Semana Hebe de Bonafini” –que se desarrolla hasta el 5 de diciembre– consta también de actividades culturales, muestras fotográficas, intervenciones urbanas y encuentros académicos en la Casa de las Madres.

Junto a Kicillof, estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la legisladora porteña Victoria Montenegro; demás legisladores y legisladoras, representantes gremiales y dirigentes, entre otros.