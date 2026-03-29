La Mona Jiménez fue operado luego de su concierto en La Plata

Después de hacer vibrar el Estadio Único de La Plata con un show multitudinario, Carlos La Mona Jiménez tuvo que someterse a una intervención programada para tratar una hernia relacionada con secuelas de una operación realizada en 2023. Según informaron desde su entorno, la cirugía no presentó complicaciones y el artista ya transita una buena recuperación.

El referente máximo del cuarteto se encuentra en reposo siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas para evitar cualquier tipo de contratiempo. Los especialistas explicaron que, tras una esplenectomía como la que atravesó el cantante, es común que aparezcan hernias postoperatorias. Por eso recalcaron que el seguimiento cercano y los tiempos de descanso son claves para garantizar una evolución favorable.

De acuerdo con el parte difundido, la recuperación de Jiménez avanza dentro de lo esperado y su estado general es “muy bueno”, lo que llevó tranquilidad tanto a su familia como a sus fanáticos. La operación, según detallaron, buscó corregir una afección derivada de aquella intervención en la que le habían extirpado el bazo.

A pesar de que la cirugía estaba prevista, el fin de semana previo La Mona se subió al escenario del Estadio Único para brindar un show masivo acompañado por invitados como el Mono de Kapanga y Carlos Tévez. La presentación generó una enorme respuesta del público y volvió a demostrar la vigencia del cordobés en escena.

Mientras continúa priorizando su salud, el músico ya evalúa su agenda para el año próximo. Todas las miradas apuntan al tradicional Festival Bum Bum, programado para el 10 de enero en el Mario Alberto Kempes. Si su recuperación continúa al ritmo actual, no se descarta que el ídolo pueda regresar a los escenarios en esa fecha.