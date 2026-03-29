Cayó la venta de cosechadoras y tractores en noviembre

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de noviembre de 2025 alcanzaron las 498 unidades, una baja del 13,4 % interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 575.

Si la comparación es con su antecesor mes de octubre se observó una baja del 10,1 %, ya que en ese mes se habían patentado 554 unidades.

De esta forma, el acumulado de los once meses del año alcanzó las 6.187 unidades, esto es 3,6 % más que las 5.971 del mismo período de 2024.

Para analizar en detalle cada segmento del sector conviene observar el comportamiento de lo que fue el registro de cosechadoras, tractores y pulverizadoras.

De esta forma, los datos muestran que en noviembre se patentaron 53 cosechadoras, una baja del 18,5 % comparado contra las 65 unidades de octubre y una suba del 6 %si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 50 unidades.

En cuanto a tractores, en noviembre se patentaron 398 unidades, una baja del 6,8 % comparado contra las 427 unidades de octubre, y una baja del 15,9 % si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 473 unidades.

En cuanto a pulverizadoras, en noviembre se patentaron 47 unidades, una baja del 24,2 % comparado contra las 62 unidades de octubre, y una baja del 9,6 % si la comparación es interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 52 unidades.