Cómo ver el documental de Lali y qué muestra sobre su carrera y su vida artística

El esperado documental sobre Lali ya está disponible y se perfila como uno de los lanzamientos más fuertes del año para sus fanáticos. La producción dura una hora y 14 minutos y está dirigida por Lautaro Espósito, primo de la cantante. El film promete mostrar una versión totalmente íntima de la artista mientras atravesaba la creación de sus dos últimos trabajos: Lali (2023) y No vayas a atender cuando el demonio llama (2025).

A lo largo del documental se despliega material inédito, archivos personales y testimonios de las personas que acompañaron a la cantante en esos años. También se hace un recorrido por su extensa trayectoria, desde sus inicios en las ficciones de Cris Morena —Floricienta y Casi Ángeles— hasta su presente como una de las figuras más influyentes de la música pop argentina.

En uno de los fragmentos del adelanto, Lali reflexiona sobre el peso de la exposición: “Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más”, se la escucha decir. Ese tono confesional atraviesa toda la película y busca revelar cómo transformó experiencias personales en fuerza creativa y resiliencia.

El documental incluye entrevistas y acceso exclusivo a su proceso creativo, tanto en estudio como en la composición y en la búsqueda estética de sus proyectos. Esta mirada interna permite entender cómo la cantante logró consolidarse como una de las voces más auténticas de su generación, combinando evolución artística, mirada política y una identidad cada vez más sólida.

El disco Lali, lanzado en 2023, marcó un antes y un después en su carrera, con éxitos como “Disciplina”, “N5” y “¿Quiénes son?”, que la llevaron por primera vez al Estadio Vélez y le valieron dos premios Gardel. Con No vayas a atender cuando el demonio llama (2025), sumó un sonido más rockero y letras directas, con hits como “Fanático”, “Mejor que vos” junto a Miranda!, “33” con Dillom —tema que inspira el título del documental— y “Plástico” con Duki. Ese álbum la coronó como la única artista en llenar varias veces Vélez y le sumó tres nuevos Gardel.

En el tráiler, Lali resume el espíritu de esta nueva etapa: “Siento la necesidad imperiosa de alzar la voz y lo hago con mucho orgullo. Yo soy una mujer argentina, soy artista. Soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje. Pero, definitivamente, no soy ni voy a ser lo que otros quieren que yo sea”.

El documental ya está disponible en Netflix y llega como una mirada profunda, honesta y emocional sobre una de las artistas más importantes del país.