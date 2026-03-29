Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo y de milagro no fue una tragedia

Un hecho que de milagro no acabó en tragedia sucedió este jueves en un predio deportivo del barrio porteño de Palermo donde un helicóptero se precipitó y cayó en medio de canchas de tenis, y a raíz de ello cuatro personas resultaron heridas.

Todo ocurrió en el predio del ex KDT de la avenida Jerónimo Salguero al 3400, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde el piloto y los dos ocupantes de la aeronave –dos hombres de 45 y 24 años y una mujer de 32– acabaron con heridas pero lograron salir por sus propios medios de los hierros torcidos.

#AccidenteAéreo 🚁 Un helicóptero se precipitó sobre un predio de canchas de tenis de polvo de ladrillo y de milagro no hubo que lamentar víctimas fatales entre sus tres ocupantes, dos hombres y una mujer.



🎾 El lugar en el que cayó la aeronave está ubicado en la calle Salguero… pic.twitter.com/F24d2FguHI — ANDigital (@ANDigitalOK) December 5, 2025

Estas tres personas debieron ser derivadas por el SAME al Hospital Fernández, y si bien el piloto es el más comprometido con sus heridas, estuvo consciente en todo momento.

Otro sujeto también resultó herido, aunque fue atendido en el lugar y su estado no reviste gravedad alguna.

Según trascendió, el origen del incidente habría sido un desperfecto mecánico que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en ese lugar.

Es importante mencionar que el helicóptero pertenece a una empresa denominada Hangar Uno, que brinda vuelos privados y ejecutivos, tanto dentro como fuera del país, además de tours turísticos.