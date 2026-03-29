La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, se refirió a la jura de los flamantes legisladores, con un irónico mensaje al kirchnerismo.

Al referirse a la renovación de la Cámara de Diputados, Lemoine recordó cuando el kirchnerismo era la primera minoría.

“Ellos eran 101, y encima tenían a los zurdos de su lado y algunos radicales. Entonces se ponían todos de acuerdo para bardearnos, insultarnos y salir impunes”, analizó en decy a Laca Stream.

#Congreso 🏛️ La advertencia de Lilia Lemoine: “Los kukas van a saber lo que es el bullying”



💬La diputada nacional de La Libertad Avanza celebró la nueva composición de la Cámara de Diputados y negó haber sido “sentada por Milei” en la banca de adelante para insultar al… pic.twitter.com/hlhkU6AlUH — ANDigital (@ANDigitalOK) December 5, 2025

Y redobló la apuesta: “Llegaron los refuerzos, llegó Tronco (Sergio Figliuolo) y ahora van a saber lo que es el bullying”.

“Obviamente yo siempre les respondí, siempre les grité. No es verdad que me sentó Milei en la banca de adelante de todo para que yo les grite”, contrarrestó la legisladora libertaria.

Para finalizar, remarcó: “Es mi banca, hace dos años que estoy en ese lugar, justo sentada enfrente de todos ellos”.