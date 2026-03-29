Día del Mueble de la Avenida Belgrano: descuentos y beneficios especiales

Este sábado 6, de 13 a 18 horas, el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires organiza el Día del Mueble de la Avenida Belgrano, con el acompañamiento de la Comuna 3, la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires (FECOBA) y la Asociación de Comerciantes de la Avenida Belgrano (MABAC).

Será una jornada orientada a potenciar la actividad de los locales del corredor, poner en valor la producción local y el diseño, y consolidar a la avenida como uno de los espacios más representativos del sector en la Ciudad.

Participarán más de 70 comercios con descuentos y diversos beneficios para quienes recorran la avenida.

Además, a lo largo del día habrá música en vivo, artistas itinerantes y un área especial con foodtrucks y charlas con referentes del sector sobre la calle Pichincha entre Avenida Belgrano y Moreno.

Los locales adheridos ofrecerán descuentos de hasta el 45 % según forma de pago, artículos seleccionados con rebajas de hasta el 50 % y ofertas 2x1. A esto se suman flete sin cargo, armado gratuito y planes de 6 cuotas sin interés con el Banco Ciudad, así como 3 o 6 cuotas sin interés disponibles según cada entidad bancaria.

Día del Mueble

El 6 de diciembre comenzará también el esquema de estacionamiento a 45° los sábados, domingos y feriados sobre la mano izquierda de la Avenida Belgrano entre Jujuy y Entre Ríos. La medida surge del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Infraestructura, con el fin de facilitar el acceso y ordenar el tránsito para vecinos y visitantes.

Con estas mejoras de acceso y una agenda abierta al público, el Día del Mueble de la Avenida Belgrano invita a recorrer la avenida, apoyar a los locales del rubro y acompañar la actividad económica del corredor.