Los Pericos & El Plan de la Mariposa: “Amor bonsai”

Los Pericos estrenaron “Amor Bonsai”, el tercer adelanto de su próximo disco, junto a El Plan de la Mariposa, uniendo los dos universos musicales en una propuesta que fusiona las identidades de ambos grupos sin perder la esencia de cada uno.

Inspirada en la delicadeza del árbol bonsái, la canción utiliza esta metáfora para hablar de un amor que requiere cuidado y dedicación, pero que, a pesar de los intentos por contenerlo, crece libremente hacia el cielo.

Con un sonido cálido y envolvente, “Amor Bonsai” combina la esencia reggae de Los Pericos con el espíritu poético de El Plan de la Mariposa, dando como resultado una fusión natural y genuina entre ambos grupos.

Previo a este lanzamiento, la banda ya había dado a conocer “Inmortal” junto a Sabino y “Soledad”, dos adelantos que comenzaron a trazar el camino sonoro de lo que será su nuevo trabajo de estudio. De a poco, Los Pericos van revelando las distintas facetas de su futuro disco.

El videoclip fue filmado en un vivero, un entorno que refuerza el concepto de la canción. En él, los músicos de ambas bandas interpretan la canción rodeados de plantas que van creciendo. Producido por 4Bismo.

Sobre el proceso de creación y la colaboración con el Plan, Los Pericos cuentan: “Amor Bonsai es de las últimas canciones que trabajamos para este disco. Cuando la terminamos de armar nos dimos cuenta de que pedía algo más, otra energía, otro color”.

“Ahí apareció El Plan de la Mariposa. Nos parecía que esta canción encajaba perfecto con ellos y que la colaboración entre dos bandas podía aportar algo distinto”, destacan.

Y completan: “El resultado fue una canción hermosa una coparticipación con El Plan poniendo ambas improntas y mucho amor por la música siendo dos grupos de diferentes generaciones pero la misma pasión por hacer buena música”.