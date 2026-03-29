Campaña para la prevención del fuego en Parques Nacionales

En el marco de las acciones de sensibilización que impulsa la Administración de Parques Nacionales (APN) para la temporada de incendios 2025-2026, se están distribuyendo en las portadas de ingreso, centros de informes y bases de prestaciones turísticas más de 50 mil folletos informativos destinados a fortalecer la prevención de incendios forestales.

Durante esta instancia inicial, el material se entregará de manera estratégica en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces. La folletería específica, que fue presentada a finales del mes de septiembre en la Feria Internacional de Turismo (FIT 2025), contiene recomendaciones prácticas para visitantes, prestadores turísticos y comunidades locales, enfocadas en reducir riesgos y promover conductas responsables ante la temporada con mayor ocurrencia de incendios en la región.

La iniciativa reforzará las acciones de prevención y sensibilización comunitaria, contribuyendo a incrementar la conciencia sobre el impacto de los incendios forestales en la biodiversidad y el patrimonio natural; además de promover la participación de residentes locales y visitantes en el cuidado de los ecosistemas y consolidar el compromiso institucional con la seguridad y la protección de nuestros parques nacionales.

En este sentido y frente a una nueva temporada estival, resulta clave reforzar la difusión de las recomendaciones generales, así como las buenas prácticas de prevención, con el fin de evitar el uso de fuego y garantizar el resguardo de la biodiversidad protegida en las áreas protegidas y la seguridad de sus visitantes y vecinos.