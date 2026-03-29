Cayó trabajadora sexual acusada de apuñalar a un hombre en la Zona Roja

Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de haber herido de gravedad a un hombre durante una discusión ocurrida el pasado 20 de noviembre en la zona de calle 70 entre 1 y 2, en La Plata.

La víctima, identificada como Damián Santángelo, ingresó al Hospital San Martín con una lesión cortante en la zona torácica que, según fuentes policiales, puso en riesgo su vida.

De acuerdo con la investigación preliminar, personal de la Comisaría Novena realizó diversas diligencias que permitieron reconstruir el episodio y establecer la presunta autoría del ataque.

#Violencia 🚔 Así era detenida la trabajadora sexual en la Zona Roja de La Plata



🔪 Apuñaló a un hombre durante una discusión el 20 de noviembre pasado y lo hirió de gravedad.



👠 La mujer, cuyas iniciales son SRB, tiene 45 años y suele trabajar en los alrededores del Hospital… pic.twitter.com/5riV8ajXFz — ANDigital (@ANDigitalOK) December 5, 2025

Las fuentes consultadas indicaron que la agresión habría sido cometida por Sandra Romina Blanco, de 45 años, quien suele trabajar en los alrededores del hospital. Tras reunir elementos de prueba, la UFI Nº 8 de La Plata ordenó su detención en el marco de una causa caratulada como tentativa de homicidio.

Ante la dificultad para ubicar a la sospechosa por no poseer domicilio fijo, los efectivos montaron una vigilancia encubierta en la zona donde suele circular. Finalmente, la mujer fue aprehendida en calles 2 y 67, donde se hizo efectiva la orden judicial. La Policía contó con la colaboración de personal femenino para su traslado a la dependencia correspondiente.

Según los partes médicos, Santángelo presenta lesiones de carácter grave que requirieron atención inmediata y continúan siendo objeto de seguimiento clínico. Mientras tanto, la fiscalía avanzará con las directivas impartidas para profundizar la investigación y determinar las circunstancias exactas del hecho.

Las autoridades destacaron que la causa permanece en trámite y que la situación procesal de la detenida dependerá de la evaluación judicial de los elementos reunidos hasta el momento.