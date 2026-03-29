Arrastran a una docente para robarle el auto en Virrey del Pino: Vive de milagro

Una jornada de violencia extrema se vivió en las últimas horas en Virrey del Pino donde una maestra fue brutalmente arrastrada por más de 50 metros al quedar enganchada del cinturón de seguridad, en el marco del robo de su auto por parte de dos delincuentes.

Todo sucedió este jueves pasadas las 17 horas en la calle Villarroel, a la altura del kilómetro 35 de la Ruta 3, en la mencionada localidad del partido de La Matanza, en el Conurbano bonaerense oeste, cuando la víctima salía de trabajar –en el lugar se ubican las Escuelas 202 y 54–.

Las cámaras de seguridad de ese lugar, en el barrio Puente Ezcurra, captaron toda la secuencia y las imágenes representan una verdadera película de terror: se ve cómo la mujer es arrastrada por toda la cuadra mientras los desesperados vecinos intentan ayudarla, tratando de detener la marcha del Toyota Etios gris.

#Inseguridad 🎦 Un brutal episodio delictivo sucedió en La Matanza donde una docente fue arrastrada más de 50 metros por delincuentes que buscaban robarle el auto, tras quedar enganchada con el cinturón de seguridad.



🚔 La secuencia, tremenda por cierto, ocurrió ayer jueves… pic.twitter.com/BudocIh6ed — ANDigital (@ANDigitalOK) December 5, 2025

Tras idas y venidas por la acera, y de violentos intentos para desengancharla del cinturón por parte de los malvivientes, la mujer pudo desprenderse y quedar sentada sobre una calle de tierra, donde finalmente fue asistida por la vecindad.

Es de destacar la valiente actitud de un vecino, quien inicialmente se interpuso en el trayecto del auto cuando llevaba a la mujer colgando, le tiró el cartel de un comercio de la zona e hizo retroceder su marcha, ya que sin su intervención la mujer pudo no haber terminado ilesa, como milagrosamente ocurrió.

El reclamo por mayor seguridad en la zona es una constante de la comunidad en el barrio, y tanto docentes como alumnos son víctimas privilegiadas de los insensatos delincuentes en La Matanza.