Ziliotto fue a la Rosada y le bajó el pulgar al Presupuesto 2026

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, acudió este viernes a la Casa Rosada con reclamos por la deuda que Nación tiene con su provincia, al tiempo que hizo explícito su rechazo al proyecto de Presupuesto 2026.

De acuerdo a lo reseñado por Noticias Argentinas, el mandatario le trasladó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, sus reparos y las modificaciones que implementaría en la previsión de gastos para el año próximo. Además, evitó respaldar la reforma laboral y tributaria al alegar que no accedió al borrador de la misma.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvieron hoy una reunión de trabajo con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.



Durante el encuentro se abordó la agenda conjunta entre la Nación y la Provincia, así como los desafíos que… pic.twitter.com/RK6Fe8PmKi — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) December 5, 2025

“Puse en conocimiento del ministro del Interior y del jefe de Gabinete cuál es todo el listado de las deudas que tiene el Gobierno nacional con la provincia de La Pampa”, indicó Ziliotto en declaraciones a la prensa acreditada.

En este sentido, explicó que “es reiterar el reclamo. Fuimos una de las primeras provincias que firmó el programa de extinción de obligaciones recíprocas con el Ministerio de Economía”.

“Lo que hemos charlado es que lo más antes posible nos darán respuestas acerca de cuál es la decisión del Gobierno nacional para empezar a achicar la deuda con la provincia de La Pampa”, reforzó el dirigente peronista.

En tanto, precisó que “hoy la deuda actualizada según nuestros números supera los 400.000 millones de pesos. Su enorme proporcionalidad tiene que ver con el déficit previsional, somos una de las 13 provincias que no transfirió sus cajas y estamos en desigualdad de condiciones con el resto. Tenemos que ponernos de acuerdo con ANSeS”.

En cuanto a su rechazo al Presupuesto 2026, puntualizó que “no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto no es un toma y daca”.

“Nosotros venimos a reclamar una deuda y bajo ningún punto de vista se planteó cuál iba a ser la actitud o el voto de los legisladores de la provincia de La Pampa, eso va totalmente aparte”, contrastó.

Luego puso de relieve que “el presupuesto como está no contempla el interés de la provincia. Eso le dije al presidente Milei hace un mes, cuando estuvimos acá. Ese presupuesto no contienen la realidad de un país federal, que es necesario hacerle reformas”.

“Es un presupuesto que no colma nuestras necesidades y en virtud de la responsabilidad institucional que tengo como gobernador, que también tienen los senadores y los diputados, voy a seguir defendiendo a La Pampa”, argumentó Ziliotto.

En igual tesitura, recalcó: “Las reformas no las conocemos, entonces es imposible opinar. Lamentablemente en la Argentina el deporte que más se practica es opinar de todo sin saber de nada, nosotros no vamos a entrar en eso”.